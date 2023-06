Nach wochenlanger Schließung: Café Lounge macht wieder auf - Chefin nennt konkretes Datum

Von: Franziska Konrad

Der C&A im BGZ wird um die Räumlichkeiten der ehemaligen Rewe-Filiale vergrößert. (Archivbild) Für die Baumaßnahmen musste die Cafe Lounge vorübergehend schließen. Inhaberin Jutta Waldmann nennt nun ein konkretes Datum für die Wiedereröffnung. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Archiv

Gute Nachrichten für alle Kaffee-Fans: Die Waldmanns Café Lounge macht bald wieder auf. Chefin Jutta Waldmann erklärt die wochenlange Schließung.

Geretsried – Während eines Bummels durch die „Neuen Mitte“ dürfte es vielen Geretsriedern aufgefallen sein: Seit längerer Zeit ist die Café Lounge Waldmann geschlossen. Im Gespräch mit Redakteurin Franziska Konrad erklärt Chefin Jutta Waldmann, was hinter der vorübergehenden Schließung steckt – und wann das Lokal wieder öffnet.

Waldmanns Café Lounge öffnet wieder: „Gab keine Möglichkeit, Gastrobetrieb aufrecht zu halten“

Frau Waldmann, seit Wochen stehen die Geretsrieder bei der Café Lounge vor verschlossenen Türen. Was steckt da dahinter?

Inzwischen haben wir seit fast acht Wochen geschlossen. Das liegt daran, dass im BGZ die C&A-Filiale um die Räumen des ehemaligen Rossmann vergrößert wird. Für diese Baumaßnahmen musste unser Lager – inklusive Kühlzellen und Büro samt IT – vorübergehend abgerissen werden. Deshalb gab es keine Möglichkeit, den Gastrobetrieb aufrecht zu halten.

Jutta Waldmann Inhaberin der Waldmann Café Lounge. © Privat

So entging Ihnen das Sommergeschäft der letzten Wochen.

Jein. Manche Kunden kamen derweil in unsere Konditorei an der Sudetenstraße. Aber die Laufkundschaft aus der Café Lounge fiel weg.

Waldmanns Café Lounge musste vorübergehend schließen - „Wurden zeitig informiert“

Gab es von Ihrem Vermieter, der Baugenossenschaft, für den Ausfall eine Mietminderung?

Wir haben ein gutes Übereinkommen getroffen.

Wurden Sie von der bevorstehenden Schließung überrascht?

Nein. Mit der Baugenossenschaft kommen wir seit vielen Jahren sehr gut aus. Wir wurden zeitig informiert.

Geretsried: Café Lounge öffnet wieder am 28. Juni

Gibt es einen festen Termin, wann die Lounge wieder öffnet?

Mein Mann und ich setzen alles daran, um sobald wie möglich wieder zu öffnen. Von der Baugenossenschaft bekommen wir nun eine Ersatzkühlung gestellt. Als konkreten Tag für die Wiedereröffnung haben wir den Mittwoch, 28. Juni, ins Auge gefasst.

Was hat Ihnen in der Zeit ohne die Lounge am meisten gefehlt?

Ganz klar: Der Kontakt mit meinen Kunden. Ich freue mich schon richtig darauf, in der Lounge wieder hinter der Theke zu stehen.

