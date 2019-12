Nachwuchsmangel: Seniorenkreis Gelting löst sich auf

25 Jahre lang gab es zu Kaffee und Kuchen ein buntes Programm. Doch die Teilnhemerzahl ging immer weiter zurück. Nun löst sich der Seniorenkreis Gelting auf.

Geretsried – Ein Besuch beim Alpenländischen Adventssingen in Waldram und Abendessen beim Alten Wirth: Das letzte Treffen des Seniorenkreises Gelting war ein schöner Abschluss für Maria Karner. „Alle haben sich sehr herzlich bedankt, und wir haben uns in den Arm genommen“, erzählt die 68-Jährige. Jeden zweiten Mittwoch im Monat hat sie die Zusammenkünfte im Pfarrheim und zwei Ausflüge im Jahr organisiert. Nach 25 Jahren ist nun Schluss.

Den Seniorenkreis Gelting aufzulösen, ist Karner nicht leicht gefallen. „Ich hab’ ein Jahr mit mir gerungen“, sagt sie. Mit sieben Enkelkindern ist sie viel beschäftigt, dann besucht und unterstützt sie auch noch hilfsbedürftige Senioren. Und „ich möchte mehr Zeit mit meinem Mann verbringen“. Für das Dutzend Senioren, das zuletzt noch regelmäßig gekommen ist, tut es Karner leid. Doch die Rentner seien noch mobil und könnten selbst etwas unternehmen oder sich zum Kaffee im Dorfladen treffen.

Dem Seniorenkreis fehlt Nachwuchs. „Wenn jemand gestorben ist, ist der Platz freigeblieben“, sagt Karner. Und wenn sie Nachbarn zum 80. Geburtstag gratuliert hat und Werbung für den Seniorenkreis gemacht hat, hörte sie: „Was will ich bei den alten Leuten, ich bin doch fit.“

Als Karner vor 25 Jahren die monatlichen Treffen ins Leben gerufen hat, kamen 60 Senioren. „Mein Anspruch war, etwas für Menschen zu machen, die nicht mehr von zuhause wegkommen“, berichtet sie. In Erinnerung waren ihr immer ihre eigenen herzlichen Großeltern. „Alte Menschen haben so viel geleistet, sie haben es verdient, dass wir ihnen was zukommen lassen.“ Und für Karner waren die Treffen eine Riesenbereicherung, sagt sie.

Der Seniorenkreis kam unentgeltlich im Geltinger Pfarrheim unter. Das üppige Buffet mit selbst gebackenen Kuchen war legendär und reichte von Anfang an für alle Besucher. Startschwierigkeiten gab es allerdings mit dem Kaffee. „Wir haben anfangs unsere privaten Maschinen mitgebracht und sind bei so vielen Senioren gar nicht hinterhergekommen“, blickt Karner zurück.

Zu Kaffee und Kuchen ließ sich die Geltingerin auch immer ein 45-minütiges Programm einfallen. Einer Karners persönlichen Höhepunkte ist noch gar nicht lange her. Der musiktherapeutische Chor des St. Ursula-Pflegeheims in Geretsried hat dieses Jahr im November für den Seniorenkreis Gelting gesungen. „Das war sehr berührend und hat gezeigt, dass es nicht schlecht sein muss, ins Heim zu kommen.“

Es wurde gemalt und gebastelt, gab Vorträge zu verschiedenen Themen, die Kommunion- oder Firmkinder kamen zum Gespräch, die Kindergarde trat zum Fasching auf. Es sollte für jeden etwas dabei sein und sich nicht zu sehr wiederholen. „Maria Karner hat sich immer sehr liebevoll um die Besucher gekümmert“, lobt Dr. Sabine Gus-Mayer, Seniorenreferentin des Stadtrates das Engagement der Geltingerin. Bezahlt hat Karner die Referenten und Musiker mit Geld, das die Teilnehmer des Seniorenkreises in ein Körbchen gegeben haben. Angesichts des Mitgliederschwunds wurde auch das allerdings immer schwieriger.

Nur zweimal in 25 Jahren ging ein Programmpunkt daneben. Karner kann heute darüber lachen. Einmal hatte sie einen Zauberer bestellt, der absagte und einen Ersatz schickte: einen Clown. „Er hat 45 Minuten Luftballontiere gebastelt, ein totaler Reinfall.“ Gar nicht gut kam ein Vortrag an, der sich um Vorsorge im Alter zu den Themen Homöopathie und Ernährung drehen sollte. Die Referentin sprach nur über Inkontinenz und reichte Muster für Slipeinlagen herum. Karner: „Das war furchtbar peinlich, und die Männer hinten spielten Karten.“

