Nächster Stopp Fasanenweg: Der Stadtbus rollt wieder durch das Zentrum

Von: Doris Schmid

Hier hält bald der Stadtbus: Die Metallkonstruktion für das Bushäuschen an der Egerlandstraße steht bereits. Wann es fertiggestellt wird, ist noch nicht klar – die Antwort der beauftragten Firma steht laut Rathaus noch aus. © sh

Die Bauarbeiten in der Egerlandstraße sind abgeschlossen. Hier rollen nun die Busse wieder. In der Neuen Mitte gibt es drei Haltestellen.

Geretsried – Pünktlich zum Fahrplanwechsel wird der Geretsrieder Stadtbus wieder durch die Neue Mitte rollen. Grund dafür ist das Ende der Bauarbeiten in der Egerlandstraße. Damit gibt es wieder drei Haltestellen, über die das Zentrum mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann.

Rathaus/B11

An der Haltestelle an der B11 auf Höhe des Rathauses stoppen zwei Buslinien: Die 379, die Wolfratshausen mit Bad Tölz verbindet, sowie seit Dezember 2021 die Expressbuslinie X970. Der Bus verbindet die Städte Bad Tölz und Starnberg im 20 Minuten-Takt miteinander. Bereits installiert ist dort eine dynamische Fahrgast-Information (DFI). Bis dato ist der Bildschirm allerdings noch schwarz. „Bei der Montage und Inbetriebnahme der DFIs sind viele verschiedene Dienstleister und Gewerke involviert“, berichtet Marianne Hagl aus der Pressestelle des Rathauses auf Nachfrage. „Wegen personellen Engpässen des Stromnetzbetreibers mussten wir sehr lange auf die Installation eines Zugangs zum Stromnetz warten“, erklärt sie. Das sei mittlerweile erfolgt. Jetzt fehle noch der elektrische Anschluss. Man rechne mit einer Inbetriebnahme in der nächsten Woche.

Seit ein paar Wochen können wartende Fahrgäste immerhin auf einer Bank Platz nehmen. Allerdings gibt es immer noch keinen Wetterschutz an der Haltestelle. Bereits vor geraumer Zeit wurden Bushäuschen bestellt. Aufgrund von Produktionsschwierigkeiten beim Hersteller musste die Stadt allerdings umdisponieren (wir berichteten). Hagl: „Wir rechnen nun mit einer Lieferung der Häuschen gegen Ende September/Anfang Oktober.“

Bekannterweise gibt es auch an der Sudetenstraße eine X-Bus-Haltestelle. Sie ermöglicht es den Geretsriedern, ohne Zwischenhalt die Neue Mitte mit dem Bus anzusteuern.

Fasanenweg

Während der Bauarbeiten im Geretsrieder Zentrum rollten die Busse durch die Böhmerwaldstraße. Das hat nun ein Ende. Die Haltestellen in der Neuen Mitte werden wieder bedient. Am Stopp Fasanenweg können Passagiere der Linien 370/370V/376/379/379V sowie des Stadtbusses (Linie 310) zusteigen. Auch an der Haltestelle Fasanenweg sollen DFIs in beide Fahrtrichtungen installiert werden, so Hagl. „Geplant war, diese mit Bushaltestellen-Errichtung zu installieren.“ Doch der Liefertermin habe leider durch die ausführende Firma nicht gehalten werden können. „Ein neuer Termin wird uns in Kürze mitgeteilt“, kündigt die Rathausmitarbeiterin an.

Bereits während der Bauarbeiten im Zentrum entfiel die Haltestelle des Stadtbusses am Rathaus an der Graslitzer Straße. Weil der Karl-Lederer-Platz seit Ende Juli eine Fußgängerzone und damit nicht mehr befahrbar ist, bleibt das auch in Zukunft so.

Geltinger Weg

Aber der Stadtbus hält dafür nicht nur am Fasanenweg, sondern auch am Geltinger Weg. Die Busse der Linien 370/370V/376 und 379 halten an dieser Stelle ebenfalls.

Fahrpläne

Die jeweiligen Fahr- und Linienverlaufspläne sind auf den Webseiten der Stadt Geretsried unter ÖPNV (www.geretsried.de) und des Münchner Verkehrsverbunds unter Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (mvv-muenchen.de) zu finden. nej

