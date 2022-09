Crowdfunding von „Nagel und Faden“ für eine neue Heizung läuft noch bis Ende September

Von: Susanne Weiß

Reparieren statt wegwerfen: Peter Sporer (li.) und Frank Schiefer (re.) zeigen, wie es geht. © Hans Lippert

Seit August sammelt „Nagel und Faden“ über eine Crowdfunding-Aktion Spenden für eine neue Heizung. Zeit hat der Verein noch bis Ende September.

Geretsried – Aus Schwemmholz lassen sich kreative Sachen machen. Wie das geht und was man dafür braucht, zeigt die Schreinerin Elke Waldherr-Stenuf am kommenden Samstag in der Mitmachwerkstatt „Nagel und Faden“. Es ist einer von unzähligen Workshops, die im September am Bunsenweg geboten sind. Um weiterhin so umtriebig sein zu können, braucht der Verein Unterstützung.

60 Prozent des Spendenziels sind erreicht

Seit Anfang August sammeln die Ehrenamtlichen über eine Crowdfunding-Aktion bei der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal Spenden für eine neue Heizungsanlage. Zeit haben sie noch bis Ende September. „Es wird spannend“, sagt Vorsitzende Dr. Gabriele Rogge. 60 Prozent des Spendenziels sind erreicht, allerdings fehlen noch 4000 Euro. „Also brauchen wir jetzt etwa 1000 Euro pro Woche.“

In der Ferienzeit war es nicht leicht, die Crowdfunding-Aktion zu bewerben. „Dafür läuft es sehr schön“, findet Rogge. Überhaupt blickt sie hoffnungsvoll auf das Spendenziel. Es helfen nämlich auch kleine Beträge. „Das summiert sich. Jeder Euro zählt.“ Der Clou an der Raiffeisenbank-Plattform ist zudem, dass diese bis zu 20 Euro pro Spender zusätzlich drauflegt. „Es ist klasse, dass die Bank so unterstützt.“

Insgesamt bittet „Nagel und Faden“ um Spenden in Höhe von 10 000 Euro. Mit dem Geld möchte der Verein Material und Werkzeug finanzieren, um die veraltete Öl-Gebläseheizung auszutauschen. „Sie funktioniert nicht für den laufenden Betrieb“, so Rogge. Eine neue Heizung würde ermöglichen, dass die Halle in einzelne, räumlich abgetrennte Werkstätten aufgeteilt werden könne. So könnten die Bereiche auch im Winter gleichzeitig genutzt werden. „Das ist wichtig, damit wir irgendwann kostendeckend arbeiten können.“

Erste Crowdfunding-Aktion war ein Erfolg

Vergangenes Jahr hat „Nagel und Faden“ bereits mit einer Crowdfunding-Aktion Erfolg gehabt. So kam die Anschubfinanzierung zusammen, um die Mitmachwerkstatt zu gründen. Seither haben die Ehrenamtlichen eigenen Angaben zufolge über 100 Kurse und Veranstaltungen organisiert. Außerdem sind eine Holz- und Textil-Werkstatt, ein Repairtreff, eine Kinderwerkstatt und ein Ort der Begegnung entstanden. Die Idee ist, dass alle Menschen dort kleine und große Projekte verwirklichen können, Dinge selbermachen oder reparieren, um Müll zu vermeiden und kreativ zu sein.

Neben der dringend nötigen Heizung stehen weitere Ausbauarbeiten an. Sollte mehr Geld zusammenkommen, könnte der Verein schön die nächsten Projekte umsetzen. „Vielleicht eine Keramikwerkstatt“, sagt Rogge. Außerdem müsste die Sanitäranlage barrierefrei ausgebaut werden.

Einige Vereinsmitglieder unterstützen mit Privatkrediten

Fest steht, dass „Nagel und Faden“ weitestgehend auf Eigenleistung setzt. „Das nötige Know-how gibt es in unserem Verein. Weitere Man- und Woman-Power ist willkommen.“ Das ehrenamtliche Engagement sei enorm. Einige Vereinsmitglieder würden die neue Heizung zusätzlich mit Privatkrediten und eigenen Spenden unterstützen. Rogge: „Wer es eine gute Sache findet, kann uns mit einer auch kleinen Summe helfen. Das wäre schön.“

