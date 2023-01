Wie überlebt der Dorfladen in Gelting?

Von: Dominik Stallein

Teilen

Ein Mann und sein Herzensprojekt: Klaus Peter Mellwig vor dem Dorfladen in Gelting. Er ist Mitbegründer und Stammkunde des Ladens. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Dem Geltinger Dorfladen droht die Insolvenz. Klaus Peter Mellwig hat das Projekt mit aufgebaut und sorgt sich heute um die Zukunft des einzigen Nahversorgers.

Gelting – Tante Emma kämpft ums Überleben: Seit Monaten klagt der Dorfladen in Gelting über einen Umsatzrückgang und steigende Kosten. Das genossenschaftliche Projekt wirbt für sich selbst – mit Sonderangeboten, Aktionstagen und Flyern. Das Ziel: Den Winter überstehen. Klaus Peter Mellwig (82) ist Stammkunde des Ladens und Mitbegründer der Genossenschaft. Er hat in den 14 Jahren seit der Eröffnung alle Höhen und Tiefen miterlebt, anfangs als Vorstand. „Noch heute brennt mein Herz für diesen Laden“, sagt er im Gespräch mit unserem Volontär Dominik Stallein.

Nahversorgung in Geretsried: Wie überlebt der Dorfladen Gelting, Herr Mellwig ?

Herr Mellwig, was kaufen Sie im Dorfladen?

Mellwig: So gut wie alles. Jede Woche, wenn ich mit meiner Frau den Einkauf erledige, fahren wir zuerst zum Dorfladen. Meist kriegen wir da alles, was wir auf der Liste haben. Nur dann, wenn noch etwas fehlt, fahren wir noch zu einem anderen Markt.

Kleine Läden stehen in dem Ruf, teurer zu sein, als die Konkurrenz um Aldi, Lidl und Co.

Mellwig: Das sehe ich aber nicht so. Die Discounter werben oft damit, dass die Preise – zum Beispiel für Nudeln – stabil bleiben. Das mag zwar stimmen, aber dafür sind statt 500 Gramm beispielsweise nur noch 400 in der Packung. Dies steigert den Preis um 20 Prozent, aber es hat den Anschein von Preisstabilität. Außerdem ist die Qualität der Waren auch eine ganz entscheidende Frage.

Wieso?

Mellwig: Im Dorfladen achten wir enorm darauf, dass wir gute Produkte anbieten. Und das zu einem ganz hohen Prozentsatz von Unternehmen aus der Region. Wir beziehen unsere Backwaren aus Königsdorf, Wurst aus Beuerberg, Käse vom Tegernsee, Eier aus Dietramszell und Mehl aus Sindelsdorf. Es steckt viel Regionalität im Dorfladen. Und dazu kommt, dass wir nicht mechanisiert sind – bei uns arbeiten Menschen.

Wie meinen Sie das?

Mellwig: Unsere Mitarbeiter grüßen die meisten Kunden mit Namen. Und sie schauen mir in die Augen, wenn sie mir zum Abschied einen schönen Tag wünschen. An der Kasse in anderen Läden geht’s da schon längst weiter mit dem nächsten Kunden.

Dorfladen in Gelting: Für manche ein Treffpunkt - trotzdem droht dem Laden die Insolvenz

Das wissen die Leute auch zu schätzen. Mir hat letztens eine Frau erzählt, dass sie manchmal beim Einkauf in der Früh mit Absicht etwas vergisst, damit sie am Nachmittag einen Grund hat, noch einmal vorbeizukommen und auf einen Ratsch da zu bleiben.

Wie erklären Sie sich dann die finanziellen Probleme des Ladens?

Mellwig: Die Leute sind sparsam. Die Inflation sorgt dafür, dass manche einen Igel in der Tasche haben. Sobald die ihr Portemonnaie rausholen müssten, zucken sie merklich zusammen. Das registrieren wir im Laden schon enorm, der Umsatz ist zurückgegangen. Corona haben wir ganz gut überstanden, aber die neueren Entwicklungen tun uns richtig weh. Dazu kommt, dass unsere Ausgaben steigen. Nicht nur wegen der Inflation – auch weil wir selbstverständlich den gesetzlichen Mindestlohn bezahlen. Der ist aber im Juli und im September gestiegen.

Mindestlohn und Inflation: Dorfladen droht die Insolvenz

Wie könnte man die Probleme lösen?

Mellwig: Was wir brauchen: Umsatz, Umsatz, Umsatz, um die gestiegenen Kosten des Dorfladens abzudecken.

Sie haben das Geschäft mit aufgebaut, waren bei der Gründung Vorstand der Genossenschaft – stand der Laden in den vergangenen 14 Jahren schon mal so nah am Abgrund?

Mellwig: Die Lage jetzt ist wirklich ernst. Wir müssen irgendwie den Winter überstehen – und das, obwohl im Januar und Februar eigentlich die Saure-Gurken-Zeit ist, wo weniger los ist. Im Sommer ist es leichter. Da kommen die Menschen zum Kaffeetrinken oder sitzen vor dem Laden beim Weißbier zusammen. Dann ist hier ein Treffpunkt für alle, auf dem Dorfplatz, zwischen Maibaum und Kirche. Wenn der Laden nicht überlebt, würde nicht nur ein Nahversorger fehlen, sondern auch ein Ort zum Ratschen. Einer, in dem viel Herzblut steckt.

Ehrenamtliches Engagement: Der Dorfladen Gelting wurde liebevoll über Jahre aufgebaut

Wo erkennen Sie das?

Mellwig: Die gesamte Einrichtung und speziell auch den Café-Bereich haben wir selbst finanziert und aufgebaut. Die Wandfarbe, die Tische, die Eckbank und die Fliesen: Überall steckt Arbeit von Ehrenamtlichen drin, die hier ihre Zeit investierten, bis es perfekt war. Ich weiß das, ich habe hier selbst viel mitgemacht.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Mellwig: Es war an einem Sonntag, an dem es stark geschneit hat. Ich habe frühmorgens Schnee geschippt, bin danach nach Königsdorf gefahren, weil der Bäcker nicht liefern konnte. Dann habe ich mich in den Verkauf hinter den Tresen gestellt und bin nach dem Gottesdienst zur Kirche gegangen und habe den Leuten die übrigen Semmeln zum Sonderpreis angeboten. Viele Leute haben hier so viel Herzblut reingesteckt. Es ist ein Geschäft mit so viel Charakter. Und Gelting ist ein Dorf mit Charakter. Es wäre jammerschade, wenn es den Bach runter geht. Noch heute brennt mein Herz für diesen Laden.