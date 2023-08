Bezeichnung „mittlerweile veraltet“: Geretsrieder Stadtbücherei wird zur Bibliothek

Von: Peter Herrmann

Mehr als nur Bücher: Die Geretsrieder Stadtbücherei heißt nun Stadtbibliothek. © sh/Archiv

Mit einer Umbenennung will Geretsried dem breiten Sortiment der Stadtbücherei Sorge tragen. Denn längst sind nicht mehr nur Bücher dort zu finden.

Geretsried – Die Zeiten, als in den Regalen der Stadtbücherei ausschließlich Druckerzeugnisse standen, sind vorbei. Längst sind in den Räumen an der Adalbert-Stifter-Straße 13 auch Computerspiele, Filme und andere Medien zu entleihen. Grund genug für Stadtbücherei-Leiterin Hannah Vogel, eine Namensänderung zu beantragen. Der Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport folgte dieser Empfehlung. Einzig Wolfgang Werner (SPD) stimmte dagegen.

Vogel erinnerte daran, dass die 1949 als Lagerbücherei gegründete Einrichtung mehrmals umgezogen war und ihren Namen geändert hatte. „In den 1960er-Jahren war die Volksbücherei im Rathaus untergebracht“, berichtete sie. Nach Umzügen an den Neuen Platz und an die damalige Kolbenheyerstraße in die Räume des heutigen Museums an der Graslitzer Straße erfolgte schließlich am 4. Juli 1996 die Eröffnung der Stadtbücherei an der Adalbert-Stifter-Straße 13. Im Vorjahr kamen 46 551 Besucher dorthin und liehen 110 958 Medien aus.

„Aufgrund des großen Angebotsspektrums verschiedener Medien ist der Name Bücherei mittlerweile veraltet“, erklärte Vogel. Sie verwies auf die Kommunen Landsberg/Lech, Unterschleißheim und Gauting, die ihre Einrichtungen in Stadtbibliothek umbenannten. Der Alternativvorschlag „Mediathek“ fand bei den Mitgliedern des Kulturausschusses keine Fürsprecher. „Das wäre irreführend, weil dieser Begriff meist mit Film und Fernsehen in Verbindung gebracht wird“, riet Felix Leipold (Freie Wähler) ab.

