Von den Philippinen nach Geretsried ausgewandert: „Eigentlich wollte ich nach Japan“

Von: Doris Schmid

Die kleine Zoey ist ihr Sonnenschein: May Chel von Conway mit ihrer dreijährigen Tochter. © Sabine Hermsdorf-Hiss

May Chel von Conway lebt mit ihrer Tochter in Geretsried. Die 36-Jährige ist auf den Philippinen aufgewachsen. Hier erzählt sie ihre Geschichte.

Geretsried – Ihre Großeltern und ihre Eltern waren Bauern auf den Philippinen. Auf Panay – eine von über 7000 Inseln – bauten sie Reis und Gemüse an. Dort wuchs May Chel von Conway zusammen mit drei Brüdern und vier Schwestern auf. Sie war das Nesthäkchen, das es in die Ferne zog. „Eigentlich wollte ich nach Japan“, erzählt die 36-Jährige. Gelandet ist sie im bayerischen Oberland.

Nationen in Geretsried: May Chel von Conway kommt von den Philippinen

Wie in ganz Asien ist auf den Philippinen Reis das Hauptnahrungsmittel. „Die Eltern von meinem Vater waren schon Bauern“, erzählt die zierliche Frau mit den dunklen Haaren. Eine anstrengende Arbeit sei der Reisanbau, bei der sie und ihre Geschwister mitgeholfen haben: die Erde umpflügen, Sämlinge pflanzen, Felder bewässern. Nach der Ernte wird die Reispflanze gedroschen, getrocknet und gereinigt. Ihr Vater habe keine Schule besuchen können, sagt die 36-Jährige. „Uns Kinder hat er alle in die Schule geschickt.“

Nach dem Abschluss der höheren Sekundarschule zog die Filipina zu einer ihrer Schwestern in die Hauptstadt des Landes, Manila. Dort studierte sie vier Jahre Hotel- und Restaurantmanagement. Während ihres Studiums lernte sie über das Internet einen Mann kennen – einen Engländer, der in Geretsried lebte. Die beiden verliebten sich, und die Asiatin wanderte nach Deutschland aus. 2011 heiratete das Paar, das sich fünf Jahre später trennte. „Ich blieb in Geretsried“, blickt die 36-Jährige zurück.

May Chel von Conway von den Philippinen lebt in Geretsried: Reis geht immer

2018 lernte sie einen neuen Mann kennen und lieben. Zwei Jahre später erblickte Wunschkind Zoey das Licht der Welt. Das Mädchen ist der Sonnenschein der mittlerweile alleinerziehenden Mutter, die in ihrer Wahl-Heimat oft auf sich allein gestellt ist. Zoey wächst dreisprachig auf: Ihre Mutter bringt ihr Filipino und Englisch, die beiden Amtssprachen ihres Heimatlands, bei. Auch ein bisschen Deutsch spricht die aufgeweckte Dreijährige bereits. Seit Kurzem besucht sie eine Kindertagesstätte. Darauf hatte sich die Kleine schon sehr gefreut. Die Kita befindet sich in einer an Geretsried angrenzenden Gemeinde. Gut möglich, dass Zoey bald auch auf Bairisch drauf los plappern wird.

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung stellt Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die hier eine neue Heimat gefunden haben. Diesmal: Philippinen. © PMS

Fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass von Conway auf die Philippinen gereist ist. Am meisten vermisse sie das Essen aus der Heimat, sagt sie. Hier sei es schwierig, die Zutaten für die philippinische Küche zu kaufen. Trotzdem kommt natürlich oft Reis auf den Tisch, meistens zum Mittag- und zum Abendessen. Der wird übrigens im 20-Kilo-Sack gekauft und reicht fünf bis sechs Monate. Die Asiatin bevorzugt Jasmin-Reis. „Der Geschmack ist besser als der von Basmati-Reis“, findet sie. Bevor die Körner in den elektrischen Reiskocher wandern, werden sie zweimal gewaschen. Bei den Mengen, die sie braucht, sei der Reiskocher schon eine Erleichterung: „Macht man das ohne, muss man aufpassen.“

Ein einfaches und schnelles Gericht, das von Conway gerne mag, ist Reis mit Tomaten und Rührei. Dafür werden zunächst gehackte Zwiebeln und Knoblauch mit Öl in einer Pfanne angebraten. Dann wandern klein geschnittene Tomaten dazu. „Die schiebe ich nach ein paar Minuten auf die Seite, dann kommt das Rührei rein“, erklärt die Geretsriederin. Sobald das Ei fertig ist, wird der Reis ergänzt. Zum Schluss schmeckt sie das Gericht mit Salz und Pfeffer ab.

nej

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich auf den Philippinen – ein Staat und Archipel mit mehr als 7000 Inseln im westlichen Pazifischen Ozean, der zu Südostasien gehört. Die Republik ist 300 000 Quadratkilometer groß und hat rund 114 Millionen Einwohner. Die Landeshauptstadt ist Manila. Das lustigste Missverständnis: Ich übersetze immer alles Wort für Wort. Oft kommt am Ende eines Satzes ein ganz anderer Sinn heraus. Der größte Unterschied: Die Filipinos sind freundlicher. Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Kirchensteuer. Das gibt es auf den Philippinen nicht. In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache „Magandang araw“. Mein Leibgericht ist: Chicken Adobo, ein Nationalgericht der Philippinen. Ein geschmortes Hähnchengericht, das mit einer Sojasoße und Gewürzen gebraten und mit Reis serviert wird. Was ich an meinem Herkunftsland schätze ist die Natur. Es gibt tropische Strände und große Berge. Das ist einfach toll. und an Geretsried: Die Lage. Es gibt so viel zu sehen. Man ist schnell in den Bergen und am Starnberger See oder am Tegernsee. Besonders gut gefällt mir Bad Tölz.

