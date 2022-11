Truong Diem bringt den Zauber Asiens nach Geretsried

Von: Volker Ufertinger



Wer das Restaurant „Pho Viet“ betritt, den erwarten außer Chefin Truong Diem mehrere Buddhas. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Menschen aus 106 Nationen leben in der Stadt Geretsried zusammen. In einer Serie geben wir ihren ein Gesicht. Heute: Truong Diem aus Vietnam.

Geretsried – Den Sommer hat Truong Diem (32) wieder in ihrer vietnamesischen Heimat verbracht. Das war schön. Aber ebenso schön war es für sie, nach Geretsried zurückzukehren, zu ihren Kunden. Sie führt zusammen mit ihrem Mann Hoi Dam (39) das vietnamesische Restaurant „Pho Viet“ am Steiner Ring, und ihre Gäste – meist Stammgäste – haben sie schon sehnlich erwartet. „Wir haben uns alle sehr gefreut und umarmt“, sagt sie. Deutschland, speziell Geretsried, ist für sie längst zu ihrer zweiten Heimat geworden.

Nationen in Geretsried: Truong Diem aus Vietnam betreibt das „Pho Viet“

Die junge Frau stammt aus dem Süden ihres Landes. Sie ist ganz in der Nähe von Ho-Chi-Minh-Stadt aufgewachsen, der wirtschaftliche Metropole des Landes, in der 9 Millionen Menschen leben. Im Alter von 17 Jahren kam sie nach Deutschland. „Für Menschen, die nicht studieren können, ist schwierig in Vietnam“, sagt sie. Ihr Vorteil war, dass in der Gegend um München herum viel Verwandtschaft wohnt und, ebenso wie sie, für die Deutschen vietnamesisch kocht.

106 Nationalitäten sind in Geretsried registriert. Heute stellen wir Truong Diem aus Vietnam vor. © PMS Grafik

Zusammen mit ihrem Mann hatte sie zunächst ein Restaurant an ihrem Wohnort in Neuperlach betrieben. Aufmerksam auf den Standort Steiner Ring in Geretsried wurde sie über den Vorbesitzer, ebenfalls Vietnamese. „Wir haben uns gekannt, und Geretsried hat uns gleich gefallen“, erzählt sie. Also übernahmen sie das Restaurant im Februar 2020. Der Name „Pho Viet“ besteht aus „Pho“ für die traditionelle Nudelsuppe und „Viet“ für vietnamesisch.

Traditionelle Nudelsuppe äußerst gesund

Tatsächlich lieben die Vietnamesen ihre Suppen. „Wir trinken sie meistens schon zum Frühstück, das ist sehr gesund“, erzählt Truong. Sie selbst handhabt das auch so. Vor allem während ihrer Schwangerschaften mit den vier Kindern Julia (11), Lena (8), Hanna (5) und Leo (9 Monate) hat sie sich damit gestärkt.

Etwas Gesünderes als eine „Pho Bo“ kann man sich auch kaum vorstellen: Sie wird 12 Stunden gekocht und enthält Rindfleisch in Brühe mit Ingwer, Zimt, Sternanis, Kardamom, Sojasprossen, Thai-Basilikum Koriander, Limette sowie Chili. Die Pho Bo kommt den modernen Ernährungstrends in Deutschland sehr entgegen und erfreut sich großer Beliebtheit.

Deutsch war anfangs schwer

Das Einzige, was der Gastromin aus dem fernen Osten anfangs schwer gefallen ist, war die deutsche Sprache. „Ich habe einen viermonatigen Kurs besucht, um Deutsch zu lernen.“ Offenbar mit Erfolg, man versteht sie sehr gut. „Ich habe dort eine Freundin kennengelernt, aus Nepal. Und wir haben uns immer nur auf Deutsch unterhalten, das hat viel gebracht.“ Und wenn ihr wirklich einmal eines von diesen sonderbaren deutschen Wörtern nicht einfällt oder es zu einem Missverständnis mit einem Kunden kommt, hilft das Internet. Auf dem Handy hat sie eine App, die vietnamesische Begriffe ins Deutsche übersetzt und umgekehrt. So handhaben wir das auch bei unserem Gespräch für die Zeitung.

Zurück in ihre Heimat kehrt Truong immer wieder gerne, meistens für mehrere Wochen im Sommer. Von dort bringt sie einiges mit, was sie bei der Ausstattung ihres Restaurants verwenden kann, etwa die „Non“, spitz zulaufende Hüte, die dekorativ von der Decke hängen. Auch die Bilder im Restaurant erinnern an die Schönheit ihrer Heimat, etwa die Terrassen, auf denen Reis und Grüner Tee angebaut werden. Schon manchen Gast hat sie mit der Liebe zu Vietnam angesteckt. „Einer ist jüngst rübergeflogen und hat dort Urlaub gemacht“, erzählt sie. „Er hat es geliebt.“

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in Vietnam. Das Land liegt im Südchinesischen Meer und ist bekannt für Strände, Flüsse, buddhistische Pagoden und hektische Städte.

Das lustigste Missverständnis: Missverständnisse gibt es immer wieder, weil es im Deutschen schwierige Wörter gibt. Aber da hilft mir eine App. Ich gebe das vietnamesische Wort ein und das deutsche erscheint auf dem Handy.

Der größte Unterschied: Es fällt mir auf, dass die Deutschen relativ leise reden. Meine Landsleute sind viel lauter.

Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Wie sie bestimmte Wörter aussprechen können. Da sind einige dabei, die für uns schwer auszusprechen sind. Salz zum Beispiel. Da habe ich lange gebraucht.

In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache sagt man „Xin Chao“.

Mein Leibgericht ist: Pho Bo, eine große Reisbandnudelsuppe.

Was ich an meinem Herkunftsland schätze: Die Landschaft mit den großen Terrassen, auf denen Reis und Grüner Tee angepflanzt werden.

In Geretsried sind die Menschen extrem freundlich. Das finde ich gut. Das Leben ist zu kurz, um schlechte Laune zu haben.



