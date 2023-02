Regional und modern: Rundgang durch die neue Sparkasse in Geretsried

Von: Susanne Weiß

Heimatbezug: Die Beratungszimmer sind nach Orten benannt und mit passenden Fotos dekoriert. © Hans Lippert

Das Beratungs-Center der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen ist wieder am angestammten Platz. Ein Rundgang durch den Neubau an der Egerlandstraße.

Geretsried – Ein markantes Eckgebäude haben sich die Stadtplaner für den Übergang von Karl-Lederer-Platz zur Egerlandstraße vorgestellt. Ihrer Ansicht nach hätte dort auch der höchste Punkt in der „Neuen Mitte“ werden können. Das ging der Eigentümerin zu weit, sie blieb mit ihrem Neubau auf einer Ebene mit dem „Puls G“. Trotzdem hebt es sich mit seiner Klinkerfassade deutlich von der Umgebung ab. „Ein markantes Eckgebäude zu bauen, ist gelungen, finde ich, aber es ist nicht protzig“, sagt Christian Spindler, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, zufrieden.

Neubau der Sparkasse an Geretsrieder Egerlandstraße wird eröffnet

Knapp 15 Millionen Euro hat die Sparkasse in den Standort investiert. Bis auf Ausbesserungsarbeiten und die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ist das neue Wohn- und Geschäftsgebäude der Sparkasse fertig. Die elf Berater, vier Auszubildenden und eine Servicekraft sind Ende November eingezogen. Seit ihre ehemalige Arbeitsstätte 2020 abgerissen wurde, war ihr Übergangsquartier in der Beletage des „Puls G“ am Karl-Lederer-Platz in Geretsried.

Stolz auf das neue Gebäude: (v. li.) Thomas Bundschuh (Pressesprecher Sparkasse), Rainer Wiedenbauer (Leiter Beratungs-Center), Antje Bütow (Fremd- und Eigentümerverwaltung Baugenossenschaft Geretsried), Martin Harbalik (Leiter Versicherung/Immobilien) und Christian Spindler (Vorstandsmitglied Sparkasse). © Hans Lippert

Mitarbeiter der Sparkasse fühlen sich wohl

„Schön ist es geworden. Angenehm zum Arbeiten“, fasst Rainer Wiedenbauer, Leiter des Beratungs-Centers, die ersten Erfahrungen zurück am Stammsitz zusammen. Direkt vergleichen mit dem Altbau lassen sich die modernen Räume nicht. „Es ist ein anderes Konzept“, erklärt Wiedenbauer. Hatten die Mitarbeiter zuvor ihre Einzelbüros für den Kundenkontakt, sitzen sie nun mit ihren Kollegen in einem Raum. „Dort können sie gemeinsam fachsimpeln.“

Für Beratungen nutzen sie eins von sieben Zimmern, zwei im Erdgeschoss, fünf im ersten Stock. Nach dem „S-Heimat 4.0“-Prinzip, das die Sparkasse mit dem Geltinger Büro HP-Ingenieure bereits in fast allen Filialen im Landkreis umgesetzt hat, hat jedes einen Namen mit Regionalbezug. Es gibt zum Beispiel die „Böhmwiese“. Dort hängt ein passendes Foto an der Wand: Es zeigt den beliebten Spazierweg, der von Mohnblumen gesäumt ist.

Einmal ist es sogar schon vorgekommen, dass alle Beratungszimmer belegt waren. Da räumte der Chef kurzerhand sein Büro – er hat eins für sich allein, ebenso wie sein Stellvertreter. „Selbstverständlich“, sagt Wiedenbauer und zuckt die Schultern. Er freut sich, dass die Sparkasse jetzt wieder sichtbar und gut erreichbar ist. „Im ,Puls G‘ hat ein bisschen die Frequenz gefehlt.“

Tag der offenen Tür Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen weiht am Freitag, 10. Februar, das neue Beratungs-Center an der Egerlandstraße 49 ein. Am Vormittag gibt es einen offiziellen Teil mit Vorstandsvorsitzender Renate Waßmer, Landrat Josef Niedermaier, Bürgermeister Michael Müller sowie den Pfarrern Georg Bücheler, Dr. Theo Heckel und Andreas Vogelmeier. Am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr sind alle Kundinnen und Kunden der Sparkasse sowie Interessierte zum Tag der offenen Tür eingeladen. Auf dem Programm stehen die Besichtigung der Räume und der Austausch bei Kaffee und Kuchen. Kinder können sich schminken oder ein Glitzertattoo machen lassen.

Neubau der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen: Bargeld nur noch an Automaten

Wer einfach mal so vorbeischauen möchte, kann sich in der Empfangshalle, heller Boden, wandhohe Glasfront, an den sogenannten Nachbarschaftstisch setzen. Ihn können auch kleinere Vereine für ihre Sitzungen nutzen. „Es soll einladend sein“, betont Spindler. Ansonsten gibt es im Erdgeschoss die gewohnten Schalter, allerdings ohne Bargeld. „Ein- und Auszahlungen sind nur noch am Automaten möglich. Dort sind unsere Mitarbeiter aber gerne behilflich“, erklärt Wiedenbauer. Hinter einer verschlossenen Tür stehen 437 Schließfächer bereit. Dort ziehen nach und nach wieder die Wertgegenstände der Kunden ein, die sich während der Bauzeit auf Schließfächer in den Filialen an der Geretsrieder Händelstraße oder in Wolfratshausen einmieten mussten.

Zwei nette Details: Hinter den beiden Schaltern ist die stilisierte Hollywoodkurve Geretsrieds im Milchglas verewigt. Gegenüber hängt ein Bildschirm, auf dem zum Verkauf stehende Immobilien durchlaufen. Die Zeit der Zettel an einer Pinnwand sind passé. Immobilien sind überhaupt ein Thema an der Egerlandstraße 49. Martin Harbalik und sein Team haben diese Woche ihren Bereich im ersten Stock eingerichtet. Er verantwortet die Abteilung Versicherungen und Immobilien. Sie war vorher in Wolfratshausen angesiedelt beziehungsweise dezentral über den gesamten Landkreis verteilt. „Das fassen wir nun an einem gemeinsamen Standort zusammen“, so Harbalik.

Ganz leicht war die Entscheidung nicht, gesteht er. Für das 14-köpfige Team gibt es nämlich nur elf Arbeitsplätze. „Ein Novum“, so der Leiter Versicherung/Immobilien. Wer also nicht gerade zu Hause arbeitet oder für die Beratung an einen anderen Standort fährt, kann sich jeden Tag einen anderen Schreibtisch aussuchen – Mitten im Großraumbüro oder etwas ruhiger im kleineren Bereich. Abends wird alles wieder aufgeräumt. Heutzutage eine Selbstverständlichkeit: Alle Arbeitsplätze sind höhenverstellbar und mit einem Akustikelement abgeschirmt. „Ich glaub, dass es gut wird“, sagt Harbalik.

24 Wohnungen an der Egerlandstraße: Noch nicht alle vermietet

Neben einer weiteren Gewerbefläche – dort eröffnet ein Nagelstudio – sind im Neubau 24 Mietwohnungen entstanden. Im Altbau gab es acht. „Zehn Wohnungen sind bereits vermietet“, berichtet Antje Bütow von der Baugenossenschaft Geretsried, die die Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen für die Sparkasse vermarktet. Drei hat die Eigentümerin für ihre Mitarbeiter reserviert – ein Wettbewerbsvorteil bei der Suche nach Fachkräften.

Wohnung mit Aussicht: Aus den Fenstern im Obergeschoss ist das Alpenpanorama zu sehen. © Hans Lippert

Insbesondere Paare ohne Kinder und Senioren hätten bislang unterschrieben, sagt Bütow. Für die übrigen Einheiten, insbesondere Zwei-Zimmer-Wohnungen, sei die Nachfrage ebenfalls gut. Zwischen 13,50 und 17 Euro verlangt die Sparkasse pro Quadratmeter. „Je nach Lage im Gebäude“, sagt Spindler. Aus den oberen Wohnungen haben die künftigen Bewohner Blick auf die ganze Alpenkette. Zum Innenhof zeigen breite Balkone.

Wer auf die Egerlandstraße schaut, hat eine Loggia und kann die Fensterfront komplett öffnen. „Ich nenne es Winterzimmer“, so Bütow. Jede Wohnung hat eine Abstellkammer und im Bad – dunkle Boden-, helle Wandfliesen – eine Wanne mit Duschwand. In der Tiefgarage hat jeder Mieter ein Kellerabteil beziehungsweise eine Radbox. Für 24 Stellplätze hat der Platz unter der Erde allerdings nicht gereicht – nur für 21. Dennoch sei der Platz optimal genutzt, betont Spindler. Eine Heizungsanlage musste die Sparkasse nämlich nicht selbst bauen. „Wir werden mit der Pelletheizung von der Baugenossenschaft versorgt.“ Sie hat bekanntlich das Wohn- und Geschäftsgebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite errichtet. Auch dort fahren in diesen Tagen die Umzugswagen vor.

Info

Ansprechpartnerin für Wohnungssuchende ist Antje Bütow von der Baugenossenschaft Geretsried, Telefon 0 81 71/98 08 30.

Sparkasse will auch in Wolfratshausen modernisieren Der Neubau an der Geretsrieder Egerlandstraße ist in Betrieb und wird am Freitag, 10. Februar, offiziell eingeweiht. Damit sind alle Standorte der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen modernisiert – bis auf einer. Für Wolfratshausen laufen Gespräche. Wie berichtet ist die Sparkasse auf der Suche nach einem Grundstück, auf dem sie ein neues Gebäude errichten kann. Das Beratungs-Center aus den 1970er-Jahren an der Sauerlacher Straße entspricht nicht mehr den Vorstellungen des Unternehmens. „Vor drei Jahren wurden die Sanierungskosten auf zehn Millionen Euro geschätzt, aber auch dann ist die Grundstruktur nicht optimal“, erklärt Vorstandsmitglied Christian Spindler. Bis ein Grundstück gefunden und bebaut ist, wird einige Zeit verstreichen. „So lange wollen wir nicht warten“, betont Spindler. Im Bestandsgebäude müsse möglichst bald etwas passieren. Deswegen laufen Planungen, die Schalterhalle umzugestalten. „Das wollen wir möglichst dieses Jahr umsetzen.“

