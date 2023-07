Neue Arbeitsplätze: Großes Potenzial in Geretsrieder Gewerbegebieten

Von: Doris Schmid

Im Geltinger Gewerbegebiet sieht die Stadt Geretsried noch viel Potenzial liegen. © hl

In den Gewerbegebieten der Stadt Geretsried gibt es ein großes Potenzial, was neue Arbeitsplätze angeht – vor allem in Gelting-Ost.

Geretsried – Die Analyse bestätigt es: Geretsried hat zu wenig Arbeitsplätze. Sogar unterdurchschnittlich wenig im bayernweiten Vergleich. Aber: Als Wohnort wächst die Stadt überdurchschnittlich. Der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München sieht deshalb einen dringenden Nachholbedarf, was Arbeitsplätze angeht.

Im Auftrag der Stadt haben die Fachplaner ein Gewerbeentwicklungskonzept erstellt. Es soll der Kommune als Grundlage bei künftigen Entscheidungen dienen – sowohl bei der Standortsicherung von Betrieben, als auch bei der Neuansiedlung. Beleuchtet wurden alle Gewerbegebiete der Stadt. Es gebe ein „erhebliches Nachverdichtungspotenzial“, sagte Stadtplanerin Carola Seis, als sie den Abschlussbericht im Stadtrat präsentierte.

17 Hektar großes „Chancengebiet“

Ein besonderes Augenmerk richteten die Planer auf das Gewerbegebiet in Gelting. Es umfasst eine Fläche von insgesamt 44,4 Hektar mit 86 Betrieben. Zum Erhebungszeitpunkt – das Gutachten wurde vor zweieinhalb Jahren beauftragt – verfügte der Teil Gelting-Ost über ungenutzte Flächen von 8,5 Hektar. Ferner sprach Seis von einem etwa 17 Hektar großen „Chancengebiet“, um das sich das Areal in Richtung Süden noch erweitern ließe. Es könnte Raum für innovative Nutzungen in S-Bahnnähe schaffen – in Gelting ist ein Haltepunkt vorgesehen, wenn die Trasse bis nach Geretsried verlängert wird.

Empfehlung: Nutzungsdichte erhöhen

Die Experten empfehlen der Stadt, die Nutzungsdichte in den Gewerbegebieten zu erhöhen und Unternehmen mit möglichst hoher Wertschöpfung und Steuerkraft vor Ort anzusiedeln. Ausgeschlossen seien allerdings wasser- und abwasserintensive Betriebe wie eine Brauerei oder Wäscherei, da die Stadt mit ihren wasserwirtschaftlichen Kapazitäten bereits nahe an ihrer Obergrenze liege.

Das Gewerbeentwicklungskonzept segnete das Gremium einstimmig ab. Bürgermeister Michael Müller (CSU) äußerte die Hoffnung, dass damit künftig „Schnellschüsse“ vermieden werden. Sein Parteikollege Franz Wirtensohn fand, dass man bereits auf einem guten Weg sei. Man sollte die Sache besonnen angehen. Stadträtin Martina Raschke (Grüne) mahnte, auch die Infrastruktur im Fokus zu behalten.

Nicht öffentlicher Workshop des Stadtrats

Mutmaßlich kommt das Gewerbeentwicklungskonzept schon bald zum Einsatz. Am 7. Juli treffen sich die Geretsrieder Stadtratsmitglieder zu einem nicht öffentlichen Workshop. Thema ist der Flächennutzungsplan, an dessen Aktualisierung der Planungsverband für Geretsried bereits arbeitet.

