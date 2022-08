Neue CD zeigt Vielfalt der „Musikstadt Geretsried“

26 Lieder von Blasmusik bis Jazz

Nach über einem Jahr ist das Werk vollendet: Eine neue CD mit 26 Liedern von Blasmusik bis Jazz zeigt die Vielfalt der „Musikstadt Geretsried“.

Geretsried – Nach über einem Jahr Arbeit hatte Hans Ketelhut eine erfreuliche Nachricht für den Stadtrat. „Unsere CD ist fertig“, verkündete der Kulturreferent und Musiker in der letzten Sitzung vor der Sommerpause. Genauer gesagt sind es zwei CDs, die in der Hülle des neuen Albums „Musikstadt Geretsried“ stecken. Auf der ersten sind elf Blasmusikstücke zu hören, auf der zweiten Jazz und 15 moderne Lieder.

Stadt unterstützt Projekt mit 6000 Euro

Im Frühjahr 2021 hatte Ketelhut die Idee vorgestellt, 30 Jahre nach der Schallplatte „So klingt Geretsried“ erneut zusammenzutragen, was die Stadt musikalisch an Gruppen und Instrumenten zu bieten hat. Der Kulturausschuss sagte dem Projekt einen Zuschuss von maximal 6000 Euro und die Unterstützung des Kulturamtes zu. Manches hat Fritz Diesenreither, Produzent mit seinem eigenen Label „diesi musik“ und ein Musikerkollege von Ketelhut, mit seinem mobilen Tonstudio in Geretsried für die CD neu aufgenommen. Vieles hatten die jeweiligen Künstler bereits fertig und für das Projekt zur Verfügung gestellt.

Ketelhut, bekannt als Bayern-Hans, ist mit zwei selbst geschriebenen und komponierten Liedern auf der CD vertreten. In „Geretsried Polka“ und „Zu Gast in Geretsried“ würdigt er die besondere und weltoffene Stadt an der Isar. Der Spielmannszug Gelting hat zwei Märsche beigesteuert („Bozner Bergsteigermarsch“ und „Freundschaftsklänge“). Ebenfalls zwei Stücke sind vom Quartett der traditionsreichen Klarinettenbaufamilie Dörfler zu hören („Der Russische“ und „La Misma Pena“). Auf den in Geretsried gefertigten Klarinetten spielen auch die Laurenzi-Buam bei „Der Schneidige“ und „Der den’s ma tramt hat“.

Egerländer Blasmusik darf nicht fehlen

Fehlen durfte auch die Gartenberger Bunkerblasmusik nicht, die das Egerländer Liedgut pflegt („Grüße aus dem Egerland“). Ebenfalls in dieser Tradition stehen Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten mit dem Posaunisten Gerd Fink aus Geretsried. Sie besingen Ernst Mosch als „eine wahre Legende“.

Ebenfalls bunt gemischt geht es auf der zweiten CD weiter. Dort ist viel typischer Jazz geboten, etwa von Titus Vollmer senior und junior, „Session 4 four“ um Markus Kugler sowie „Cico’s Jazz Orchester“ mit ehemaligen Schülern des Geretsrieder Gymnasiums unter der Leitung von Horia-Dinu Nicolaescu. Das „Picking Project“ mit Clemens Baumgartner spielt den Jazz mit klassischer Gitarre, Florian Sagner kombiniert ihn mit Computer-Beats. Auch eine rockigere Nummer von Liedermacher Willi Sommerwerk ist enthalten („Kein Weg zu weit“). Maxi Wagner singt die Pop-Ballade „Mein Moment“ und eine Hymne auf die River Rats. Mit dabei sind außerdem die Bands „The D.C. Alcodas“ mit Sebastian Baumgartner und „The Stimulators“ mit Florian Sagner und Peter Schneider.

Geretsried ist auch ein Ort des Instrumentenbaus

Die CD soll ein Zeugnis dafür sein, dass Geretsried nicht nur namhafte Musiker hervorbringt, sondern ein Ort des Instrumentenbaus ist. Neben besagten Klarinetten sind das die Blechblasinstrumente von Buffet Crampon, vormals Wenzel Meinl, außerdem entstehen die Zylindermaschinen für Metallblasinstrumente von Meinlschmidt am Hirschenweg und Musiksaiten von Optima am Dieselweg. „Die Stadt Geretsried wurde nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem von Heimatvertriebenen aus dem Sudetenland aufgebaut. Unter ihnen waren viele Vertreter aus der Musikbranche“, erklärt das Inlay dazu.

Werk ist nur auf CD erschienen

Das Werk ist nur auf CD erschienen. „Ich habe mich unter Musikern erkundigt, dass diese Art der Präsentation immer noch die aktuelleste ist“, erklärte Ketelhut. Teilweise seien die Stücke aber direkt bei den beteiligten Musikern als Download verfügbar. Bürgermeister Michael Müller zeigte sich begeistert vom Ergebnis. „Es ist für jeden Musikgeschmack was dabei.“

Info

Die neue CD „Musikstadt Geretsried“ ist für 15 Euro über das Kulturamt der Stadt Geretsried erhältlich, Kontakt per E-Mail an kultur@geretsried.de

