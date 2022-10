Neue Gastronomie in Gelting: Treffpunkt mit bayerischer Moderne

Von: Dominik Stallein

„Servus Gelting“: Im ehemaligen Neuwirt eröffnet ein neues Café. Der Hotelbetrieb läuft schon. Unser Foto zeigt (oben v. li) Sabine Hömmerich, Jonathan Bahnmüller, Sandra Heiduk, Johannes Bahnmüller und (unten) Marion Bahnmüller und Theresa Ailer. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Café „Servus Gelting“ öffnet bald im ehemaligen Neuwirt. Die Betreiberfamilie glaubt: „Unser Dorf braucht so etwas.“

Gelting – Ein Dorf braucht einen Treffpunkt, eine Anlaufstelle, an der Nachbarn ins Gespräch kommen und man den Alltag für eine Zeit hinter sich lassen kann. Genau das möchte ein junges Team in Gelting schaffen. „Servus Gelting“ soll das neue Café heißen, das im ehemaligen Neuwirt eröffnet. Das zugehörige Hotel läuft bereits – und auch das Café nimmt langsam Gestalt an.

„Wir haben uns bewusst keinen fixen Termin vorgenommen, um zu eröffnen“, sagt Johannes Bahnmüller. Café-Gäste sollen dann kommen, wenn alles passt. Dafür möchten sich die Betreiber Zeit lassen – „wir machen es richtig“, sagt Sandra Heiduk. Das antworten sie auch den vielen Geltingern, die immer wieder nachfragen, wie lange sie ihre Vorfreude auf das neue Lokal denn noch konservieren müssen. Vielleicht klappt es noch in diesem Jahr, womöglich erst im nächsten. Denn noch hat das Team einiges vor.

Wir sind in Bayern, das darf man sehen.

Die Einrichtung soll modern-gemütlich werden. Vielleicht mit Couch-Elementen und Sesseln statt Holzbänken und Tischen in Blitzblank-Optik. Die alten, lackierten Tische werden abgeschliffen, die Holzfüße so bemalt, dass es nach einem Metallständer aussieht. Eine Zwischenwand im Café haben die Helfer der Wirte schon herausgeschlagen, um den Raum offener zu gestalten. Auch die Hotellobby – die mit ihren Sesseln und dem großen Sofa unter einem Luftbild des Dorfs schon recht gemütlich wirkt – erhält mit einer neuen Holztheke noch einen rustikaleren Touch. „Wir sind in Bayern, das darf man sehen“, erklärt Theresa Ailer. „Aber wir sind auch ein modernes Café – und wollen das zeigen.“

Im Hotel funktioniert dieses Konzept bereits. Seit über zwei Monaten läuft der Betrieb, „wir sind fast durchgehend ausgebucht“, sagt Marion Bahnmüller. Das Publikum ist so vielschichtig wie die Freizeitmöglichkeiten in der Region: „Wir haben Handwerker hier und Pilger, es übernachten Business-Reisende und Urlauber“, ergänzt Johannes Bahnmüller. Und wenn die abends im künftigen Biergarten des Cafés sitzen, hocken sich ein paar Geltinger dazu und ratschen. Schon jetzt, vor der Eröffnung, hat sich im Servus ein geselliges Miteinander entwickelt. Das zeigt den Wirten, dass sie mit ihrer Idee genau richtig liegen. Das motiviert. „Ich glaube, dass unser Dorf so etwas braucht, einen Ort, an dem man zusammensitzt und ratscht oder mal eine Kleinigkeit isst – beim Spritz oder zum Kaffee.“

Kaffee, Kuchen und Schmankerl

Eine solche Anlaufstelle, die täglich ihre Pforten öffnet, und Kaffee, Kuchen und Schmankerl in der Sonne serviert, gab es in Gelting lange nicht. Dabei sind die Bedingungen im Ort eigentlich optimal, findet Marion Bahnmüller. „Hier leben nicht nur viele Menschen, sondern es kommen so viele Leute auf dem Fahrrad vorbei oder spazieren am Kanal und suchen einen gemütlichen Platz für eine Pause.“ Die Betreiber wissen das genau – seit Jahrzehnten lebt die Familie in Gelting, kennt jeden Winkel des Dorfs und vermutlich jede Familie, die dort wohnt. „Viele Anwohner wünschen sich einen solchen Treffpunkt, wie er hier entsteht“, sagt Marion Bahnmüller.

Die ganze Familie arbeitet mit

Im neuen Café arbeitet fast die ganze Familie mit, auch die engen Freunde, die einfach dazu gehören zum Familienbild. „Sie machen alle mit, weil sie das wollen“, stellt der älteste Sohn Johannes klar, „niemand muss hier arbeiten, nur damit wir halt ein Familienbetrieb sein können.“

Inzwischen wächst das Team weiter an, obwohl es das Café eigentlich noch gar nicht gibt. „Zwei junge Mädels aus Gelting sind gekommen und haben gefragt, ob sie hier arbeiten können“, erzählt Ailer. Mit Sabine Hömmerich ist außerdem ein Geltinger Urgestein – und schon lange im Hotel angestellt – im Team geblieben. „Die gute Seele“ nennt Ailer sie. Die Betreiber freuen sich darüber, denn solche Personalien zeigen, dass das „Servus“-Team ein wichtiges Ziel erreichen könnte: einen Treffpunkt für Gelting, von Gelting und eine Mischung aus Moderne und Tradition – ein bisschen wie Gelting selbst.

