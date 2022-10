Mittagsbetreuung: Ein Jahr in Betrieb, schon wird aufgestockt

Von: Susanne Weiß

Mit einem Gläschen Sekt haben Vertreter der Schule und des Rathauses vergangenes Jahr auf das neue Gebäude der Mittagsbetreuung an der Karl-Lederer-Schule angestoßen. Jetzt ist es schon zu klein. © HL/ Archiv

Es ist ein wiederkehrendes Thema, dass Geretsried schneller wächst als die Statistik. Das sorgt für eine neue Baustelle, die doch gerade erst fertig wurde.

Geretsried – Die Mittagsbetreuung an der Karl-Lederer-Grundschule in Geretsried wird aufgestockt. Den Vorentwurf hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag abgesegnet. Die Kosten für die Maßnahme liegen bei geschätzt 2,7 Millionen Euro. Eine Photovoltaik-Anlage könnte zusätzlich installiert werden.

Geretsried: Neue Mittagsbetreuung wird aufgestockt

Die Einrichtung in Modulbauweise ist erst seit gut einem Jahr in Betrieb. Die Bauarbeiten hatten 2020 begonnen und kosteten rund 2,4 Millionen Euro. Eine mögliche Aufstockung wurde dabei wohlweislich vorbereitet. In einem Zug umsetzen konnte die Stadt sie aber mangels Genehmigung nicht. „Das ging nicht, weil die Schulaufsicht gesagt hat, ein Stockwerk reicht“, erklärte Bauamtsmitarbeiterin Janine Kleiber. Dementsprechend hätte es keine Förderung für die Mehrkosten gegeben, ergänzte Bürgermeister Michael Müller (CSU) auf Nachfrage von Dr. Elmar Immertreu (Geretsrieder Liste).

Nun sprechen die Zahlen eine andere Sprache: Derzeit belegt die Mittagsbetreuung neben dem Neubau noch zwei Zimmer im Schulhaus. „Die Grundschule wächst, nächstes Jahr werden alle Klassenzimmer benötigt“, sagte Kleiber. Zudem sei durch den von der Regierung geplanten Ganztagsausbau ab 2025/26 zusätzlicher Druck auf die Raumsituation zu erwarten. Dann könnte ein Teil der erweiterten Mittagsbetreuung als Klassenzimmer genutzt werden.

Im Obergeschoss entstehen zusätzliche Räume für Mittagsbetreuung und Karl-Lederer-Grundschule

Um die zeitliche Schiene deutlich zu machen, erinnerte Kleiber an die Planung des Modulbaus, sozusagen den ersten Bauabschnitt. „26 Monate hat es vom Beschluss bis zur Eröffnung gedauert“, so die Rathausmitarbeiterin.

Er habe vor drei Jahren nicht damit gerechnet, jetzt schone wiederzukommen, eröffnete Architekt Klaus-Peter Scharf aus Wolfratshausen dem Gremium. Er hatte den ersten Bauabschnitt geplant und legte nun den Vorentwurf vor. Das bestehende Schrägdach soll wieder aufgesetzt werden, das Obergeschoss entsteht ebenfalls in Modulbauweise. „Eine Außentreppe spart Platz und Kosten“, so Scharf. Um Barrierefreiheit zu erreichen, ist ein Zahnradaufzug vorgesehen. Ein Laubengang dient als Eingang und Fluchtweg. Der innen liegende Spielflur kann so als Garderobe genutzt werden. Auf 500 Quadratmetern Nutzfläche entstehen vier Gruppenräume, Leitungszimmer, WCs und Zwischenräume. Bei einer schulischen Nutzung könnten Letztere für Intensivunterricht genutzt werden. sw

