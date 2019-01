Neue Mitte, Hallenbad und Eisstadion: Große Tagesordnung für Stadtratssitzung

Vollgepackt mit wichtigen Themen ist die Tagesordnung für die Stadtratssitzung am Dienstag. Es geht um den Haushalt, die Neue Mitte, das Hallenbad und das Eisstadion.

Geretsried – Aus aktuellem Anlass wird dem Geretsrieder Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 29. Januar ein Bericht zum Katastrophenfall Schnee vorgelegt. Danach beraten die Stadträte über den Haushaltsplan 2019. Wie berichtet stehen in Geretsried bis zum Jahr 2022 Investitionen in Höhe von 57,9 Millionen Euro an. Um einige der laufenden Großprojekte, für die die Stadt Geld in die Hand nimmt, geht es auch in der Sitzung. Für den Neubau des Hallenbads an der Adalbert-Stifter-Straße werden die nächsten Arbeiten vergeben, ebenso wie für die Überdachung und den Umbau des Heinz-Schneider-Eisstadions. Über dem bestehenden Stadionrund wird heuer eine neue Halle errichtet.

Neu errichten will die Stadt ein Bürger- und Jugendzentrum in Stein. Ein Planungswettbewerb wurde bereits durchgeführt, der Siegerentwurf stammt vom Büro Nova-Architekten in München. Am Dienstag entscheidet das Gremium über die Objekt- und Freianlagenplanung.

Ein weiteres großes Thema in Geretsried ist bekanntlich die Zentrumsgestaltung. Die Arbeiten an der Tiefgarage sowie den Wohn- und Geschäftshäusern PulsG und Centrum20 am Karl-Lederer-Platz sind in vollem Gange. Heuer kann die Oberfläche wiederhergestellt werden. Erste Pläne auf Grundlage einer Bürgerbeteiligung hatte der beauftragte Architekt Klaus Kehrbaum bereits vergangenes Jahr vorgestellt. Wie der neue Platz gestaltet werden soll, entscheidet der Stadtrat ebenfalls am Dienstag.

Der Entwicklung der „Neuen Mitte“ will sich auch die Sparkasse anschließen und ihr Gebäude an der Egerlandstraße abreißen und neu bauen. Hierfür soll ein vorhabenbezogenener Bebauungsplan aufgestellt werden. Da es sich bei dem Grundstück laut Stadtbaurat Rainer Goldstein um eine „Schlüsselstellung“ handelt, hat sich der Entwicklungs- und Planungsausschuss im Oktober dafür ausgesprochen, wieder einen Gestaltungsbeirat einzusetzen. Ein solcher wurde zuletzt 2015 einberufen, um Empfehlungen für die „Neue Mitte“ auszusprechen. Als elften Punkt der Tagesordnung spricht der Stadtrat über einen Antrag der CSU-Fraktion. Sie fordert „Mobilität für alle – barrierefreie Bushaltestellen“. sw

Sitzung

Der Stadtrat tagt am Dienstag, 29. Januar, im großen Sitzungssaal des Rathauses. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr und ist öffentlich.