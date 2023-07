Neue Mitte in Geretsried: Der Gorilla ist wieder daheim

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Wieder zu Hause: (v. li.) Thomas Ertl vom Bauamt sowie Kay Müller und Thomas Wöllner laden den bronzenen Gorilla vor dem BGZ ab. In den nächsten Tagen soll er an seinen endgültigen Platz kommen. © Hermsdorf-Hiss

Der bronzene Affe ist wieder in die Neue Mitte zurückgekehrt. Während der Bauphase stand er im Garten von Geretsrieds Altbürgermeister Hans Schmid.

Geretsried – Der Gorilla ist zurück. Nach über drei Jahren stellten ihn die Mitarbeiter des Bauhofs am Donnerstag wieder an seinem Platz vor dem BGZ am neugestalteten Karl-Lederer-Platz auf – zumindest vorläufig. Wo aber war er die ganze Zeit? „Bei mir im Garten“, berichtet Hans Schmid, Alt-Bürgermeister und Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft. Als in einer Sitzung die Frage aufkam, wo man das Werk des verstorbenen Künstlers Hans Kastler während der Bauphase einlagern könne, meinte Schmid trocken, „Ach, wenn’s is’, stellt’s ihn mir halt in Garten.“ Man nahm ihn beim Wort: „Im Januar 2020 fuhr plötzlich ein Lkw vor, und man hievte ihn auf mein Grundstück.“

Attraktion bei Kindern

Und dort stand er dann eben. „Er nahm sehr intensiv am Familienleben teil“, erzählt Schmid und lacht. „Besonders wenn Kinder zu Besuch waren, war er die absolute Attraktion.“ Doch nun hieß es Abschied nehmen – der Gorilla, den die Baugenossenschaft 2008 erworben hatte, sollte zurück an seinen ursprünglichen Platz. Wieder fuhr ein Laster samt Kran vor. Kay Müller und Thomas Wöllner vom Bauhof begannen damit, das tonnenschwere Monstrum samt steinerner Bodenplatte zu verladen.

Soweit, so gut. Nur, dass sich auf dem Karl-Lederer-Platz die Frage stellte, wo genau der Gorilla nun hinsolle. Klar, am BGZ sollte er wieder stehen, nur, dass an seinem angestammten Platz einige Schachtdeckel eingebracht waren. Und wohin soll er sehen? Zudem musste für die Bodenplatte eine Aussparung gefräst werden. Müller griff zum Telefon und wählte im Rathaus das Bauamt an. „Die werden es bestimmt wissen – und auch, wo eventuell noch Übergänge geplant sind.“

Vorläufig steht er neben seinem alten Standort

Bauamtsmitarbeiter Thomas Ertl kam zum Ort des Geschehens – und nannte die Lösung. „Der Gorilla wird vorläufig ein wenig neben seinem alten Standort abgeladen.“ Danach könne man in aller Ruhe die noch notwendigen Arbeiten in die Wege leiten. Denn auch wenn die Aussparung für die Bodenplatte bereits vorhanden gewesen wäre, müsse sie ja noch so verfugt werden, dass der Gorilla nicht zur Stolperfalle wird.

Für die Zuschauer war das eher zweitrangig. „Schau Mama“, meinte ein kleiner Bub, „jetzt ist unser Affe endlich wieder zu Hause.“

