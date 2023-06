Neuer Spielplatz am Johannisplatz: Kinder und Jugendliche sollen bei Arbeiten selbst mithelfen

Von: Doris Schmid

In wenigen Wochen geht es los: Am Johannisplatz wird der Spielplatz modernisiert. (Archivfoto) © Sabine Hermsdorf

Bald soll die Modernisierung des Spielplatzes am Johannisplatz beginnen. Das Besondere daran: Die Kinder können Pflanzen setzen - und bei der Bauaktion so selbst mit anpacken.

Geretsried – In wenigen Wochen beginnt der Umbau des Spielplatzes am Johannisplatz – mit aktiver Beteiligung der Nutzer. Im Sommer sollen die Kinder des Wohnviertels auf neuen Geräten klettern und schaukeln sowie im Sand spielen können.

Geretsried: Umbau von Spielplatz am Johannisplatz beginnt in wenigen Wochen

Wie berichtet hatte der Jugendrat eine Beteiligungsaktion durchgeführt, um herauszufinden, wie sich die Mädchen und Buben den Spielplatz vorstellen. Ein großer Wunsch war dabei ein fantasievolles Klettergerüst. Ein solches soll in der Mitte des Platzes entstehen. Dabei handelt es sich um eine bis zu drei Meter hohe Kuppel aus dicht gesetzten Holzstämmen mit kleinen Plattformen dazwischen. Daran werden Halteseile, Lianen und Netze hängen. Es soll zwischen den drei großen Bäumen aufgebaut werden. Das Rutschgerüst ist gut erhalten und kann bleiben.

Rundherum können Kinder künftig buddeln. Auch an Sitzbänke und einen Tisch für die Eltern ist gedacht. Durch den Spielplatz soll ein befestigter Weg führen, auf dem auch Roller und Bobbycars rollen können. Erneuert werden muss die bestehende Schaukel. Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität sollen entlang des bestehenden Zaunes heimische Beerensträucher wie Johannisbeere, Apfelbeere, Kornelkirsche, Holunder, Brombeere und Himbeere gepflanzt werden. Die Kostenschätzung für die Maßnahme liegt bei 125 000 Euro.

Umbau vom Spielplatz am Johannisplatz: „Kinder können Pflanzen setzen und bei Bauaktion mitwirken“

Das Besondere ist, dass die jungen Bewohnerinnen und Bewohner des Johannisplatzes selbst bei den Arbeiten mithelfen sollen. „Die Kinder können Pflanzen setzen und bei der Bauaktion mitwirken“, kündigte Sabrina Lorenz in der jüngsten Sitzung des Jugendrats an. Die Beteiligungsaktionen finden am 6. und 7. Juli sowie 12. und 13. Juli jeweils von 14 bis 17 Uhr statt. Kinder, die mitgeholfen haben, sollen sich verewigen dürfen. In der Sitzung diskutierte das Gremium mehrere Möglichkeiten: von einer Stele über eine Tafel bis hin zu Handabdrücken oder bemalten Steinen in Beton.

Die Jugendräte entschieden sich für die Steinvariante – ebenso stimmten sie für die Anschaffung eines 100-teiligen Sandspielzeug-Sets, das beim Quartiersmanagement am Johannisplatz eingelagert wird. Offiziell eröffnet werden soll der modernisierte Spielplatz am Sonntag, 15. Juli.

Über die Umgestaltung werden die Anwohner per Brief informiert, damit sie sich beteiligen können. nej

