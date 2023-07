Fleißige Helfer am Johannisplatz: Kinder beteiligen sich an Neugestaltung des Spielplatzes

Tatkräftig haben am Donnerstag Raul (li.) und Michi (re.) mitgeholfen. Die Olchinger Firma „Gemeinsam gestalten“ von Robert Schmidt-Ruiu (Mitte) ist für die Neugestaltung des Spielplatzes am Johannisplatzes verantwortlich.

Verbindung mit dem Ort

Von Elena Royer schließen

Bald ist der neue Spielplatz am Johannisplatz fertig. Kurz vor der Eröffnung haben Kinder aus dem Wohnviertel tatkräftig mit angepackt.

Geretsried – Ein riesiger Haufen Hackschnitzel liegt vor dem Eingang des Spielplatzes am Johannisplatz. Immer wieder kommt ein Radlader, füllt seine Schaufel damit auf und fährt die Holzschnitzel auf den Spielplatz. Zwei Arbeiter heben einen dicken Stamm hoch, der Teil des neuen Klettergerüsts werden soll, und befestigen ihn an den anderen Stämmen.

Neuer Spielplatz am Johannisplatz: Kinder durften ihre Wünsche äußern

Auf dem Spielplatz geht es rund. Schon bald sollen hier der Nachwuchs des Wohnviertels auf den neuen Geräten spielen und toben können. Nachdem die Kinder und Jugendlichen im vergangenen Jahr ihre Wünsche für die Neugestaltung des Spielplatzes hatten äußern dürfen (wir berichteten), können sie sich nun erneut am Spielplatz-Umbau beteiligen. Mit der Firma „Gemeinsam gestalten“, die Erfahrung damit hat, dass Kinder mithelfen, dürfen sie an verschiedenen Tagen selbst anpacken. Am vergangenen Donnerstag war das zum ersten Mal möglich.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Raul (9) freut sich sehr auf das neue Klettergerüst

Dabei war an diesem Nachmittag auch Raul. Der Neunjährige schaufelte Hackschnitzel in eine Schubkarre. Dass er mitarbeiten darf, findet er gut. „Ich war früher schon oft auf dem Spielplatz. Jetzt freue ich mich am meisten auf das neue Klettergerüst“, erzählte er. Das habe er sich nämlich gewünscht. Auch der 16-jährige Michi, Mitglied im Jugendrat der Stadt, packte beim Spielplatz-Umbau an. „Ich finde das gut, dass wir hier mitmachen können. Als ich noch jünger war, hätte ich mir so einen Spielplatz auch gewünscht.“

Auf dem neuen Spielplatz entsteht derzeit zwischen den drei großen Bäumen ein Klettergerüst aus kuppelförmig angeordneten Stämmen mit Seilen und Lianen. Das Rutschgerüst bleibt, dafür wird die Schaukel erneuert, und ein Sandkasten kommt dazu. Außerdem wird es Tische und Bänke für die Eltern geben, und es werden heimische Beerensträucher gepflanzt.

Firma „Gemeinsam gestalten“ nutzt Elemente aus der Natur

Robert Schmidt-Ruiu, Sozialpädagoge und Geschäftsführer von „Gemeinsam gestalten“, arbeitet seit 25 Jahren mit Kindern zusammen und gestaltet nun auch den Spielplatz am Johannisplatz. „Die Elemente, mit denen wir arbeiten, sind immer ähnlich und aus der Natur“, sagte er. „In der Stadt bilden wir die Natur nach. Mit Sand und Bäumen zum Beispiel. Kinder brauchen das“, erklärte der Sozialpädagoge. „So können sie sich ausprobieren.“

Kinder würden durch Einbeziehung lernen, wie Demokratie funktioniert

Außerdem liegt Schmidt-Ruiu die Einbeziehung der Kinder am Herzen. „Sie nehmen dadurch am gesellschaftlichen Leben teil, lernen, wie Demokratie funktioniert und dürfen mitreden und mitgestalten.“ Darüber hinaus würden dadurch die Leute, die hier wohnen, zusammenkommen. „In ein paar Jahren sagen die Kinder dann vielleicht mal: Da habe ich mitgebaut“, so der Sozialpädagoge. „Das verbindet mit dem Ort.“

Eröffnung am 15. Juli

Bevor der neu gestaltete Spielplatz am 15. Juli, dem Tag der Städtebauförderung, eröffnet wird, muss ihn am kommenden Freitag ein Gutachter abnehmen, wie Stadtbaurat Rainer Goldstein erklärte.

Am Eröffnungstag sind die Kinder, die Bewohner des Viertels, Stadträte und der Bürgermeister eingeladen, sagte die Quartiersmanagerin Natascha Schmook. „Die Kinder, die mitgeholfen haben, verewigen sich an diesem Tag auch noch auf dem Spielplatz. Und es gibt Verpflegung, sowohl vom Bauamt, als auch vom Quartiersbeirat. Die Kostenschätzung für die Maßnahme liegt bei 125 000 Euro.

Info: Mithelfen können die Kinder noch mal am 13. und 14. Juli. Anmeldung und Infos im Quartierstreff am Johannisplatz. Der neue Spielplatz wird am Samstag, 15. Juli, um 11 Uhr eröffnet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.