Neues Gebäude der Oberland-Werkstätten in Geretsried eingeweiht

In Geretsried wurde feierlich das neue Gebäude der Oberland-Werkstätten eingeweiht. Gleichzeitig beging man das 50-jährige Jubiläum.

Geretsried – Einen riesigen Schlüssel aus Brezenteig brachte Architekt Hans Hagleitner zur offiziellen Einweihung des neuen „Oberland Impuls“-Gebäudes der Oberland Werkstätten (OLW) der Lebenshilfe mit. Dass das symbolische Geschenk „Türen öffnen und Chancen bieten“ möge, wünschte sich Regionalleiterin Dana Verwohlt. Die Neueröffnung der Einrichtung für Menschen mit seelischen Erkrankungen wurde am Freitag mit zahlreichen Ehrengästen gefeiert. Gleichzeitig beging man das 50-jährige Jubiläum der Oberland-Werkstätten, das in den kommenden Wochen auch noch mit Aktionen in den Häusern in Gaißach, Miesbach und Polling gewürdigt wird.

Arbeitsplatz für 54 Frauen und Männer mit psychischen Leiden

Seit Oktober vergangenen Jahres arbeiten 54 Frauen und Männer mit psychischen Leiden in dem 5,5 Millionen Euro teuren „Impuls“ an der Lausitzer Straße. Sie montieren oder verpacken Teile für große Firmen wie Byk Gardner, Brumaba und Uniccomp. Der Aufbau von IT-Arbeitsplätzen läuft gerade. Es gibt einen Speisesaal, einen Schulungsraum, ein Besprechungs- und Therapiezimmer.

„Hier können Menschen ohne Leistungsdruck ihren Tätigkeiten nachgehen. Dennoch sind wir professionelle Geschäftspartner für die Unternehmen“, sagte Oberland-Werkstätten-Geschäftsführer Oliver Gosolits in seiner Begrüßungsrede. Wie in den übrigen Werkstätten für Menschen mit geistigen Einschränkungen ist es das Ziel, dass einige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach einer gewissen Zeit im sogenannten Ersten Arbeitsmarkt eine Anstellung finden.

Hier werden sie gefordert und gebraucht. Ihr Alltag erhält Struktur, sie sind nicht alleine und sie verdienen ihr eigenes Geld.

Die Integrationsbeauftragte des Geretsrieder Stadtrats, Sabine Lorenz, nannte die Werkstätten einen „wichtigen Bestandteil unserer Stadt“. Seit der Corona-Pandemie hätten psychische Probleme zugenommen. Umso erfreulicher sei es, dass es mit dem „Impuls“ nun eine Beschäftigungsstätte für Menschen mit solchen Problemen gebe. Lorenz: „Hier werden sie gefordert und gebraucht. Ihr Alltag erhält Struktur, sie sind nicht alleine und sie verdienen ihr eigenes Geld.“

+ Festakt: OLW-Betriebsleiter Raimund Weindl begrüßte am Freitag zahlreiche Ehrengäste zur Einweihung des neuen Hauses in Geretsried © Sabine Hermsdorf-Hiss

Doch nicht nur den Mitarbeitern ist geholfen. Dritter Landrat Klaus Koch betonte, dass der Arbeitsmarkt „jede menschliche Ressource“ benötige. Jeder, der etwas leisten könne – egal, wie viel und in welchem Tempo – nutze der Gesellschaft. Verwaltungsratsvorsitzender Helmut Guggenmos sagte, das Bild, der Auftrag und das Selbstverständnis der Werkstätten hätten sich in den vergangenen 50 Jahren gewandelt. Anfangs noch als „Bastelstuben“ belächelt, würden die Betriebsstätten heute hochwertige, zuverlässige Arbeiten in allen Bereichen erledigen – von der Wäscherei über die Montage und Metallbearbeitung bis zur Küche.

Vom bayerischen Inklusionsamt überbrachte Leiter Florian Novak die besten Wünsche zum Jubiläum und zur Einweihung. Der Bedarf an Werkstätten sei riesengroß, sagte er. Diese entwickelten sich zum Glück immer weiter. Ihre finanzielle Unterstützung durch den Freistaat müsse unter allen Umständen gewährleistet bleiben.

Pfarrer segnen Räumlichkeiten

Der katholische Pfarrer Andreas Vogelmeier und sein evangelischer Kollege Georg Bücheler segneten die neuen Räume schließlich. Wobei Vogelmeier meinte, er segne in erster Linie immer die Menschen, die in einem Gebäude ein- und ausgingen. Bücheler nannte die Inklusion einen gesellschaftlichen Prozess, an dem sich alle beteiligen müssten. Man sollte sich stets das Motto der Oberland-Werkstätten vor Augen halten: „Es ist normal, verschieden zu sein.“

+ Geretsrieds katholischer Stadtpfarrer Andreas Vogelmeier und sein evangelischer Amtskollege Georg Bücheler segneten das Gebäude. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Schön zu sehen: Werkstatträtin Cornelia Bacanovic und einige neue Mitarbeitende kamen beim Festakt ebenfalls zu Wort. Aus ihren Redebeiträgen ging deutlich hervor, dass sie sich im „Impuls“ mit seinen hellen Räumen und dem guten zwischenmenschlichen Klima wohlfühlen.

Tanja Lühr

