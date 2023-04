Neues Geretsrieder Heft widmet sich Marterln und Gedenksteinen

Von: Doris Schmid

Ein lauschiges Plätzchen: 30 Jahre pflegten Walter und seine inzwischen verstorbene Frau Elisabeth Holzer das Wegkreuz der KAB auf der Böhmwiese. Das Foto entstand 2018. © Hans Lippert

Sie sind stumme Zeugen am Wegesrand: Marterl, Wegkreuze und Gedenksteine. Walter Holzer hat sich auf Spurensuche begeben.

Geretsried – Der Brauch, am Wegesrand Kreuze aufzustellen, ist in Bayern fest verwurzelt. Die Gedenkstätten werden häufig nur aus dem Augenwinkel heraus – im Vorbeifahren – betrachtet. Wer weiß schon, wer wann und vor allem warum die Kreuze aufgestellt hat? Der Hobby-Historiker Walter Holzer ist den Geschichten der Wegkreuze in Geretsried und Gelting nachgegangen. Er spürte in Vergessenheit geratene Legenden, aber auch Fakten auf. In einem neuen Heft hat der Arbeitskreis Historisches Geretsried Holzers Erkenntnisse zusammengefasst.

Marterl zum Teil Hunderte Jahre alt

Der 86-Jährige war selbst überrascht, als er vor einigen Jahren in einem Buch zum ersten Mal auf ein Geretsrieder Wegkreuz stieß. „Die Marterl sind zum Teil Hunderte Jahre alt“, erzählt er, „und das in einer so jungen Stadt.“ Viele dieser Sühne-, Gedenk- und Dankkreuze, wie Holzer die Marterl unterteilt hat, erinnern an längst vergessene Schicksalsschläge. In mühseliger Kleinstarbeit hat der Hobbyhistoriker in Archiven gestöbert, uralte Dokumente zusammengetragen, Zeitungsberichte durchforstet und mit Zeitzeugen gesprochen – und ist auf spannende Begebenheiten gestoßen.

In Isarnähe: Auf halber Strecke zwischen Geretsried und Waldram befindet sich das „Rote Kreuz“. © Thomas Wenzel

Mythos „Rotes Kreuz“

Der wohl bekannteste Mythos verbirgt sich hinter dem sogenannten „Roten Kreuz“, das sich am Wanderweg zwischen Gartenberg und Buchberg am Isarhochufer befindet. „Viele gehen daran vorbei, ohne es zu bemerken“, weiß Holzer. Obwohl das hölzerne Sühnekreuz, das zuletzt 1987 restauriert wurde, sechs Meter hoch ist. „Einer uralten Sage nach soll hier vor Hunderten von Jahren ein Selbstmord geschehen sein“, erklärt der Hobbyhistoriker. Ein junger Floßknecht aus der Jachenau hatte sich in die bildhübsche Philomena, die Tochter eines Wolfratshauser Müllers, verliebt. Eines Tages erfuhr der Vater Philomenas, der seine Tochter in bessere Kreise verheiraten wollte, von der Liebschaft der beiden und schickte das junge Mädchen zur Strafe als niedere Dienstmagd an den Hof eines berüchtigten Raubritters. Ihrem Liebhaber gelang es aber, sie zu befreien. Auf ihrer Flucht wurden sie von den Männern des Ritters überwältigt. Der Floßknecht wusste, dass ihn wegen Mädchenraubs nun Folter und Tod erwarten. Schnell zog er sein Messer und rammte es sich in sein Herz. Dort, wo das Blut des Flößers den Boden getränkt hatte, ließ die Müllerstochter ein rotes Kreuz zum ewigen Gedenken an ihre unglückliche Liebe aufstellen.

An der Bundesstraße: Das „Schirgns-Kreuz“ erhielt 2018 einen neuen Corpus Christi. © Matthias Wupper

Eine ebenfalls tragische Geschichte erzählt das „Schirgns Kreuz“, das an der Ostseite der B11, südlich der Einmündung der RichardWagner-Straße zu finden ist. Nach mehreren Restaurierungen steht dort nach Kriegsende das vierte Nachfolge-Kreuz; das heutige Marterl stammt aus dem Jahr 1999, der Corpus Christi wurde 2018 erneuert. „Man weiß nicht mehr genau, wer das ursprüngliche ‚Schirgns Kreuz‘ errichtet hat“, erzählt Holzer. Die folgende Missetat habe sich aber, so fand der 86-Jährige nach vielen Gesprächen mit alteingesessenen Geretsriedern heraus, vor mehr als 200 Jahren abgespielt. „An diesem Ort soll ein Gemeindediener umgebracht worden sein.“ Dieser hatte das Recht, Handwerksburschen zu beurteilen und sie gegebenenfalls zurechtzuweisen. Die rüde und strenge Art des Gemeindedieners hätte einige Bürger dazu veranlasst, den verhassten Prüfer zu ermorden. „Der Name ‚Schirgns‘ könnte sich daher von dem Wort ‚Schurke‘ ableiten“, erläutert Holzer.

Im Laufe der Jahre hat der Geretsrieder Hobbyhistoriker viele solcher Legenden, die sich um die Marterl ranken, entdeckt. „Es ist für mich immer wieder eine Freude, auf solche Geschichten zu stoßen“, erzählt er.

Feldkreuz auf der Böhmwiese hat eine besondere Bedeutung

Eine ganz besondere Beziehung hat Holzer zum Feldkreuz auf der Böhmwiese, das die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Geretsried 1990 errichtet und 2020 restauriert hat. Gemeinsam mit seiner inzwischen verstorbenen Frau Elisabeth pflegte er das Kreuz über 30 Jahre. Warum? Das Ehepaar trat 1972 in die Ortsgruppe ein. Als das Kreuz schon ein paar Jahre stand, erklärte Elisabeth Holzer dem Vorstand, dass ihr die Plastikblumen nicht gefallen würden, die das Kreuz damals noch zierten. „Der Vorstand meinte, dass wir dann gleich die Pflege des Kreuzes übernehmen könnten.“ Dabei blieb es dann drei Jahrzehnte.

Vorstellung des neuen Hefts am 20. April

Das neue Geretsrieder Heft (Sonderheft 5, „Die Wegkreuze, Marterl und Gedenksteine in Geretsried und Gelting“) stellt Walter Holzer am Donnerstag, 20. April, um 19 Uhr im Saal der Ratsstuben vor. Der Arbeitskreis Historisches Geretsried verkauft das Heft bei der Präsentation.

