Neues Wohnquartier: Kriterien für Geretsrieder Modell festgelegt

Von: Doris Schmid

Umgeben von viel Grün: So soll das neue Quartier an der Banater Straße in Geretsried-Gartenberg einmal aussehen. © Kehrbaum Architekten

Im neuen Quartier an der Banater Straße sollen Geretsrieder bei der Wohnungsvergabe bevorzugt werden. Aber auch Nicht-Geretsrieder sollen zum Zug kommen, wenn sie eine Voraussetzung erfüllen.

Geretsried – Im neuen Quartier an der Banater Straße sollen Geretsrieder bei der Wohnungsvergabe bevorzugt werden. Welche Kriterien Interessenten erfüllen müssen, hat der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats am Dienstagabend festgelegt. Ein wichtiger Punkt: Auch Nicht-Geretsrieder können sich bewerben – sofern sie in der Stadt berufstätig sind.

Wie überall in der Region herrscht auch in Geretsried eine große Nachfrage nach Wohnraum. Bedingt durch den steigenden Siedlungsdruck in der Metropolregion München sind laut Rathausmitarbeiter Daniel Dankesreiter in der Stadt die Mietpreise in den vergangenen Jahren „enorm angestiegen“. Für Entspannung soll eines der größten Wohnbauvorhaben in ganz Oberbayern sorgen. Auf dem ehemaligen Lorenz-Areal will die Firma Krämmel 770 Wohnungen bauen.

Das Modell ist ein reines Benennungsrecht

Um besonders einkommensschwächere Personen und junge Familie zu unterstützen, hat sich die Kommune über einen städtebaulichen Vertrag ein so genanntes Benennungsrecht für einen Teil der Mietwohnungen gesichert. Orientiert habe man sich dabei an den Regelungen für ein Einheimischenmodell, erklärte Dankesreiter. Diese Vorgaben hat das Liegenschaftsamt erarbeitet – mit zwei K.o.-Kriterien: Wer sich bewirbt, muss die Wohnung selbst nutzen. „Und der Bürger darf nicht zu viel Vermögen besitzen.“ Insgesamt sind es sieben Kriterien, die eine Rolle spielen und bewertet werden: Ortsansässigkeit, Erwerbstätigkeit, Einkommen, Vermögen, Kinder, Pflegebedürftigkeit und Behinderung. „Um so geringer das Einkommen ist, umso mehr Punkte gibt’s“, so Dankesreiter. Das gelte auch für das Gesamtvermögen. „Umso mehr Kinder, umso mehr Punkte.“ Je höher der Pflegegrad oder Grad der Behinderung, desto mehr Punkte werden vergeben. Es gibt keine Maximalpunktzahl“, ergänzte Dankesreiter, „außer bei Ortsansässigkeit und Erwerbstätigkeit.“

Vorgaben für Interessenten Folgende Kriterien hat der Haupt- und Finanzausschuss beschlossen: Antragsberechtigt für eine Mietwohnung ist, wer in Geretsried wohnt oder arbeitet. Je länger man ortsansässig ist oder in der Stadt arbeitet, desto mehr Punkte gibt es (die Punkte für die Erwerbstätigkeit können nur alternativ und nicht ergänzend zur Ortsansässigkeit erreicht werden). Das vorhandene Vermögen darf 75.000 Euro bei Einzelpersonen (150.000 Euro bei Paaren oder Familien) nicht übersteigen. Bewertet werden weiter folgende Kriterien: Einkommen, Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder, Grad der Pflegebedürftigkeit des Antragsstellers oder der mit ihm im Haushalt lebenden Personen sowie Grad der Behinderung des Antragsstellers oder der mit ihm im Haushalt lebenden Personen. Die Stadt prüft die eingegangenen Anträge, erstellt ein Ranking der Bewerber und benennt diese. Die Benennung durch die Stadt Geretsried stellt für den Vermieter keine Verpflichtung dar, mit dem jeweiligen Bewerber einen Mietvertrag abzuschließen.

Bewerben können sich Interessenten entweder digital über eine Plattform, die die Firma Baupilot aufsetzen wird, oder direkt im Rathaus. Der erste, der sich online bewerbe und die meisten Punkte erhalte, werde auch als erster benannt, erläuterte Dankesreiter in der Sitzung. Aber: Das Geretsrieder Modell sei ein reines Bennenungsrecht. Es verpflichte den Vermieter – der separat beispielsweise zusätzlich eine Bonitätsprüfung vornehmen könne – nicht dazu, mit dem Interessenten auch tatsächlich einen Mietvertrag abzuschließen.

Bewerbung online oder direkt im Rathaus möglich

Sonja Frank (Freie Wähler) wollte wissen, ob man für die Kriterien Wohnen und Arbeiten beides Mal Punkte bekommen könnte. „Das geht nicht“, antwortete Bürgermeister Michael Müller (CSU). Damit würde der Kandidat alle anderen ausstechen. Soziale Kriterien und die Anzahl der Kinder würden dazu nicht im Verhältnis stehen. Stadtrat Volker Reeh (Geretsrieder Liste) fand lobende Worte. Ihm gefiel, dass der Katalog auch Auswärtige berücksichtigt. „Das ist auch ein Angebot an die Mitarbeiter der Kreisklinik“, warf Bürgermeister Müller ein. Sein Parteifreund Gerhard Meinl hielt das Modell für einen großen Erfolg für Geretsried, nach Vorgaben der Regierung bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Er ergänzte, dass es für Menschen mit niedrigem Einkommen das Angebot der BayernHeim GmbH gebe, die in dem Quartier wie berichtet 198 Wohnungen gekauft hat. Meinl: „Weil sie das Versprechen gegeben hat, in den sozialen Wohnungsbau einzusteigen“.

Firma Baupilot soll Internetplattform betreiben

Den Kriterienkatalog beschloss das Gremium einstimmig. Ein Vertrag mit der Firma Baupilot über die Online-Plattform soll zum 1. Januar 2024 geschlossen werden. Für die Haushaltsjahre ab 2024 sollen Gelder für die laufende Miete sowie eine einmalige Gebühr für die Einrichtung eingestellt werden. Auf Nachfrage von Stadtrat Reeh ergänze Dankesreiter, dass die Plattform dauerhaft offenbleiben soll. Im Durchführungsvertrag habe man sich das Benennungsrecht für zwölf Jahre gesichert. „Und wir können das Geretsrieder Modell auch auf weiteres Vorhaben anwenden und über die Plattform abbilden.“

