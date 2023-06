Neuwahlen des Jugendrats bereiten Stadtratsreferenten Sorge

Wurde im September 2022 eingeweiht: das Jugendbankerl. © Stadt Geretsried

Seinen Bericht im Stadtrat hat Jugendreferent Felix Leipold kürzlich vorgelegt. Sorgen bereiten ihm die Neuwahlen des Jugendrats im Herbst.

Geretsried – Ein großes Thema für den amtierenden Jugendrat sind die Neuwahlen im Herbst. Das Hauptaugenmerk liegt laut dem Jugendreferenten des Stadtrats, Felix Leipold (Freie Wähler), auf „der Kampagne und der Kandidatenfindung“. Der Wahl selbst blicke er mit Sorge entgegen, sagte der Referent in der jüngsten Stadtratssitzung, als er seinen jährlichen Bericht vorstellte.

Jugendrat tagt alle sechs Wochen

Die Jugendräte tagen alle sechs Wochen. Leipold nimmt an den Sitzungen nach eigenen Worten regelmäßig teil, ebenso Stadtjugendpflegerin Julia Brandner. Im vergangenen Herbst habe er sich mit der Stadtjugendpflegerin darauf geeinigt, „dass wir mehr in den Hintergrund rücken und uns noch mehr auf die beratende Rolle konzentrieren“. Dadurch sollen die Jugendräte ihre Entscheidungen selbst treffen und auch selbst umsetzen. „Ein Einfluss durch uns soll damit vermieden werden“, so Leipold. „Den Jugendräten ist bewusst, dass sie für ihre Entscheidungen dann auch verantwortlich sind.“

Felix Leipold Jugendreferent des Stadtrats. © Privat

Die Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege „läuft nach wie vor auf Augenhöhe und sehr gut“, berichtete Leipold. Als Referent empfehle er aber, in naher Zukunft die Stelle der Stadtjugendpflege um eine Stelle zu erweitern. „Allein der Jugendrat sorgt für viel Beschäftigung.“ Auch der Austausch und die Zusammenarbeit mit Streetworker Patrick Schmook vom Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit sei perfekt. Bei jedem Treffen tauschten sie sich kurz über Brennpunkte und das Geschehen auf der Straße aus.

Viele gelungene Aktionen

Leipold berichtete in der Sitzung über gelungene Aktionen des Gremiums. Dazu gehörten die Teilnahme am Kinder- und Jugendtag, die Erstellung einer Umfrage unter den Jugendlichen in Geretsried, die Future-Friday-Night auf dem Karl-Lederer-Platz und die Installation eines Jugendbankerls. Die Bank wurde Ende September an einer Station des Bewegungsparcours im Stadtwald aufgestellt. Leipold: „Bis heute sind auch keine größeren Fälle von Vandalismus bekannt, sodass einer weiteren Bank nichts im Wege stünde.“

Ich möchte Sie jetzt schon dazu motivieren, die Augen nach potenziellen Kandidaten offenzuhalten.

Ein Thema, das manche Jugendräte Ende 2021 zu einer Kandidatur bewegte, war der Pumptrack. Ein Projekt, das sie mit Nachdruck verfolgten. Die Jugendräte trafen sich mit Experten und stellten im Frühjahr einen entsprechenden Antrag im Stadtrat – mit Erfolg. Das Gremium beschloss, die Anlage anstelle des Dirtparks auf der Böhmwiese zu bauen.

Der amtierende Jugendrat wurde im November 2021 gewählt. Im Vorfeld sei es das Ziel gewesen, mit einer „ansprechenden Kampagne junge Menschen zu gewinnen, die sich politisch engagieren wollen. Eine Handvoll Jugendlicher habe sich daraufhin zur Wahl gestellt. „Mittlerweile haben ein paar Jugendräte ihre Ämter niedergelegt“, berichtete Leipold. Der Hauptgrund: ein Umzug. Im Herbst stehen Neuwahlen an. Der Geretsrieder äußerte Bedenken, dass manche Jugendräte nicht mehr weitermachen, „und wir nicht genug Kandidaten finden werden“. Er appellierte an seine Stadtratskollegen: „Ich möchte Sie jetzt schon dazu motivieren, die Augen nach potenziellen Kandidaten offenzuhalten.“

