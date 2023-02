Nie zu spät für Rhapsodie und Rock’n’Roll: Königsdorfer (54) startet musikalische Karriere

Von: Andrea Weber

Fan von Tasteninstrumenten: Till Oberländer hat das musikalische Talent seines Großvaters geerbt. © Andrea Weber

Am kommenden Sonntag feiert der Königsdorfer mit einer eigenen Partitur seine musikalische Premiere: Pianist Till Oberländer im Interview.

Geretsried – Mit 54 Jahren startet Till Oberländer musikalisch durch. Der Vertriebsmitarbeiter beim Dichtungshersteller in Wolfratshausen stammt aus einer musikalischen Familie, war als Kind beim Tölzer Knabenchor, erfuhr dort eine musikalische Ausbildung und lernte das Klavierspielen. Musik blieb stets nur ein Hobby.

Anfang 2022 wusste der ehemalige Königsdorfer, der heute mit Familie am Bibisee wohnt, noch nicht, dass er heuer eine eigene Partitur vollenden würde. Seine „Rhapsodie 2022“, ein Werk, das 22 Minuten dauert, kommt am Sonntag, 12. Februar, erstmals in der Aula der Geretsrieder Mittelschule zur Aufführung. Unsere Mitarbeiterin Andrea Weber sprach mit Oberländer über seinen unkonventionellen Werdegang in die Musik.

Herr Oberländer, wie kommt man in Ihrem Alter dazu, eine Partitur zu schreiben?

Oberländer: Ich muss etwas ausholen. Musik ist in meiner Familie verankert. Mein Großvater – die Familie hatte ihre Wurzeln im Sudetenland – geboren und aufgewachsen auf der Krim, war Komponist und Pianist. Er studierte Musik in St. Petersburg und lehrte zuletzt am Hamburger Gymnasium Johanneum. Meine Mutter spielte ebenfalls Klavier, auch die Kompositionen des Großvaters. Da war klar, dass ich als Kind das gleiche Instrument lerne. Ich spielte allerdings nie öffentlich und in keinem Orchester. Ich habe eine Familie mit drei Kindern und einige andere Hobbys.

Sie wirken nicht wie der große Klassik-Liebhaber?

Oberländer: Doch, schon. Ich kam schon früh mit Klassik in Berührung und mochte später besonders Bands mit aufwendiger Keyboardarbeit. Ich bin ein großer Deep-Purple-Fan. Meine Vorbilder an den Tasten sind Don Airey und Jon Lord. Deep Purple hat in der Rockmusik auch klassische Elemente. Das gefällt mir.

Also „Never to old to Rock ‘n’ Roll“, so heißt auch die Schulband an der Geretsrieder Musikschule.

Oberländer: Ich ging 2016 zur Musikschule Geretsried, um mein Klavierspielen aufzufrischen, und ein paar unveröffentlichte Stücke des Großvaters zu spielen. Musiklehrer Peter Wegele brachte mir die Grundlagen wieder bei. Dann war die Keyboard-Stelle in der Schulband von Tobi Weber vakant. Er fragte mich, und ich fand’s cool zum ersten Mal im Leben in einer Band zu spielen.

War das der erste Schritt zur Bandkarriere?

Oberländer: In der Schulband spielten wir eher Rock- Pop- und Soul-Nummern. Ich wollte aber bald deftig rockige Sachen machen. Eine Anzeige in einem Musiker-Portal machte mich neugierig. In München suchten drei Musiker, die die 70er bis 90er aufmischen wollten, einen Keyboarder. „Alter und Aussehen egal“, stand in der Annonce.

Ihre „Rhapsodie 2022“ ist epische Filmmusik, heißt es. Wie klingt dieser Stil?

Oberländer: Es ist ein Mix aus orchestraler Musik und Filmmusik. Ich spiele zwei Synthesizer zusammen mit einem 30-köpfigen Orchester. Enthalten sind Einflüsse östlicher Musik, aus dem Barock bis hin zu Elementen bayerischer Volksmusik. Es ist eine Einladung an die Zuhörer, sich ihre eigene Geschichte zur Musik vorzustellen.

Was bedeutet es Ihnen, Musik zu schreiben?

Oberländer: Wenn du eigene Musik scheibst ist die Lernkurve steil, von der Idee bis zur Realisierung. Wenn ich die Musik im Kasten habe, sie einem Publikum vorspielen darf und das Feedback zurückbekomme, finde ich das sehr spannend. Mein Dank gilt der Musikschule, insbesondere Peter Wegele und Tobi Weber, der organisatorischen Leitung und allen Musikern und Helfern, ohne die so was nicht möglich gewesen wäre. Meine „Rhapsodie 2022“ wird heuer an Pfingsten zum Festakt 40 Jahre Freundschaft zwischen Geretsried und Chamalières in Chamalières aufgeführt.

Info: Uraufführung „Jazz meets Orchestra“ am Sonntag, 12. Februar, Aula der Mittelschule, Adalbert-Stifter-Straße 18; Beginn: 19 Uhr, Eintritt frei.