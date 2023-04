Für eine halbe Million Euro: Nikolauskapelle wird ab April saniert

Teilen

Blüht auf: Die Nikolauskapelle wird saniert. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Nikolauskapelle in Geretsried wird bald saniert: Noch in diesem Monat könnte das historische Bauwerk verhüllt werden und die Maßnahme beginnen.

Geretsried – Im April, spätestens Mai, soll es losgehen mit der Sanierung der Sankt-Nikolauskapelle. Das teilt der Vorsitzende der Interessengemeinschaft (IG) zur Erhaltung der Kapelle, Florian Sachers, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Wie berichtet muss zunächst der Holzwurm beseitigt werden. Er hat es sich im drei Jahrhunderte alten Dachstuhl gemütlich gemacht und die Kirchenbänke angefressen.

Nikolauskapelle: Beginn der Sanierung im April

Der Nagekäfer sowie verschiedene Pilze werden mit Gas vernichtet. Dafür wird das komplette Kirchlein zum Schutz der Umwelt mit einer Plane verhüllt – „wie bei Christo“, sagt Sachers. Die Begasung dauere aber nur etwa eine Woche. Anschließend erhält die Nikolauskapelle eine Blitzschutzvorrichtung. Die eigentliche Sanierung des 1722 geweihten, denkmalgeschützten Sakralbaus soll Anfang nächsten Jahres unter Federführung des Tölzer Architekten Hermann Thurner starten. Die Aufträge für die Arbeiten will die Interessengemeinschaft noch heuer vergeben. Im Februar 2024 soll die Kapelle eingerüstet werden. Dann stehen die umfangreichen Reparaturen am Dach sowie Malerarbeiten an. Auch die Vergoldungen am Dach mit der Erdkugel und dem Doppelkreuz werden restauriert. Die Fassade erhält einen neuen Anstrich, ebenso der Innenraum. Die roten Fliesen des Kirchenbodens werden ausgebessert.

„Vor der Kälte ist alles fertig“: Nikolauskapelle wird saniert

„Im Oktober nächsten Jahres, vor der Kälte, ist alles fertig“, hofft Florian Sachers. Es ist die dritte Generalsanierung nach den beiden von 1972 und 1990. Sie kostet rund eine halbe Million Euro. 200 000 Euro hat die Stadt Geretsried zugesagt. Die Erzdiözese München und Freising beteiligt sich mit 80 000 Euro. Die Kirchenstiftung der Pfarrei Maria Hilf, zu der die Nikolaus-Kapelle gehört, sowie die Interessengemeinschaft übernehmen den Rest.

Laut dem IG-Vorsitzenden sind bisher 56 000 Euro durch die Dachschindel-Patenschaft zusammengekommen (wir berichteten). Kirchenpfleger Josef Urso hatte die Idee, dass die Bürger für die einzelnen Lärchenholz-Schindeln Beträge zwischen 30 und 300 Euro spenden konnten. Dafür erhielten sie zur Erinnerung ein Zertifikat. Weitere Spenden seien willkommen, betont Sachers. tal