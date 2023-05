Offener Brief an Bürgermeister: Stadt reagiert - Klare Ansage an Künstler

Von: Franziska Konrad

In einem offenen Brief an Bürgermeister Müller machten Künstler auf die schwierige Lage der Kulturbühne Hinterhalt aufmerksam. Nun hat sich das Rathaus zu der Angelegenheit geäußert.

Geretsried – Anfang der Woche schrieben mehrere Künstler einen offenen Brief an den Bürgermeister Michael Müller. Darin machten die Kulturschaffenden wie berichtet auf die „in ihrer Existenz bedrohten“ Lage der Kulturbühne Hinterhalt aufmerksam. Außerdem forderten sie den Rathauschef zum Ausbau der Zusammenarbeit und zu einer regelmäßigen Unterstützung des Kulturvereins Isar-Loisach auf. Nun hat sich das Rathaus zu der Angelegenheit geäußert.

Offener Brief zum Geltinger Hinterhalt: Rathaus äußert sich

Stadt und Bürgermeister sei die Förderung des kulturellen Lebens im Stadtgebiet „ein wichtiges Anliegen“, heißt es in einem schriftlichen Statement von Pressesprecher Thomas Loibl. Belegen würden dies „die zahlreichen und umfangreichen Zuschüsse“, welche das zuständige Fachgremium dem Kulturverein „seit Jahren und ohne Unterbrechung“ gewährt. Allerdings müsse man unterscheiden zwischen Kulturförderung für einen Verein und Förderung von einzelnen wirtschaftlichen Akteuren, betont Loibl.

„Hier bewegen wir uns sehr schnell im Bereich der unzulässigen direkten Wirtschaftsförderung, und genau das ist leider so nicht möglich.“ Nichtsdestotrotz sei man daran interessiert, sich „ideal“ mit Organisatoren von nicht städtisch organisierten Veranstaltungen abzustimmen, etwa um Terminkollisionen zu vermeiden. kof

