Offensivstark und knallhart

Wenn die Geretsrieder River Rats am Freitag beim Tabellenzweiten HC Landsberg antreten, sind sie klarer Außenseiter.

Geretsried – Nach einem etwas holprigen Saisonbeginn hat sich der HC Landsberg zusehendes gesteigert. Derzeit liegt die Truppe von Trainer Randy Neal mit 34 Punkten auf Rang zwei hinter Tabellenführer EV Füssen. Keine leichte Aufgabe also für das Geretsrieder Eishockeyteam, das an diesem Freitag um 20 Uhr bei den Lechstädtern zu Gast ist.

Denn die Riverkings verfügen über die beste Heimbilanz der Liga, haben lediglich gegen Schweinfurt verloren (4:7) und einen weiteren Zähler beim 4:3-Sieg nach Penaltyschießen gegen Miesbach abgegeben. Überdies ist das Landsberger Team seit fünf Spielen ungeschlagen. Vor eigener Kulisse räumte man zuletzt Dorfen (8:4), Bad Kissingen (7:2) und Königsbrunn (7:3) aus dem Wege, und auch die Erfolge in Schweinfurt (7:2) und Pegnitz (10:3) waren mehr als deutlich. Die Tormaschine läuft auf Hochtouren und wird intern vom Ex-Geretsrieder Daniel Menge (33 Scorerpunkte), Tyler Wiseman (28) und Dejan Vogl (25) angeführt.

Warum man derzeit auf einer Erfolgswelle reitet, begründete Coach Neal unlängst wie folgt: „Wir haben in den letzten drei, vier Wochen an einigen Dingen gearbeitet, die wir bis dahin nicht richtig gemacht haben. Seitdem kassieren wir weniger Gegentore. Jetzt kommen wir langsam in Schwung.“ Allerdings ist der HCL mit im Schnitt 20,29 Strafminuten pro Partie (ESC: 16,94) auch die härteste Mannschaft der Bayernliga.

„In Landsberg und noch dazu beim offensivstärksten Bayernligateam zu spielen, ist immer eine undankbare Aufgabe. Da muss man versuchen, neben einem starken Keeper abwehrtechnisch eine Top-Leistung abzurufen und darauf achten, dass sich der Gegner in unserem Drittel nicht festspielt“, stellt ESC-Coach Ludwig Andrä klar. Dass der letztjährige Play-off-Viertelfinalist aber nicht unschlagbar ist, zeigte sich in der Vorrunde: In einem dramatischen Match siegten die River Rats an jenem 21. Oktober im Heinz-Schneider-Eisstadion am Ende knapp mit 8:7, nachdem sie schon mit 7:2 geführt hatten. Neben Dominic Fuchs wird die Reise an den Lech ohne Maximilian Hüsken stattfinden, der aus beruflichen Gründen diesmal nicht zur Verfügung steht. (gos)