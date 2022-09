Olympia: Heinz Lorenz war 1936 Teilnehmer und blieb den Spielen immer verbunden

Von: Doris Schmid

Der Herr der Würfel: Heinz Helmut Lorenz, der zeitweise über 400 Mitarbeiter beschäftigte. Er war zudem ein talentierter Leichtathlet. © Archiv

Heinz Helmut Lorenz, Chef der ehemaligen Holzspielzeugfabrik in Geretsried, war 1936 Olympia-Teilnehmer und blieb den Spielen immer verbunden.

Geretsried – Dabeisein ist wichtiger als siegen: Von diesem Motto haben sich mutmaßlich die meisten olympische Athleten zu allen Zeiten leiten lassen. Es galt bei den Sommerspielen 1936 in Berlin auch für einen jungen, damals noch in der Tschechoslowakei lebenden und für diese Nation startenden Deutschen: Heinz Helmut Lorenz, Chef der ehemaligen Holzspielzeugfabrik in Geretsried.

Ein talentierter Leichtathlet in der Tschechoslowakei

Lorenz wurde 1915 in Leitmeritz an der Elbe geboren. Mit 20 Jahren hatte sich der talentierte Leichtathlet in der Tschechoslowakei einen Namen gemacht. In Berlin vertrat Lorenz die Farben seines Landes in der 400-Meter-Staffel. Leider kam das Team nicht über die Vorrunde hinaus, es belegte den fünften und letzten Platz. Den ersten Platz im Vorlauf schaffte bekanntlich das deutsche Team mit dem späteren Wahl-Wolfratshauser Friedrich von Stülpnagel. Das Quartett gewann Bronze. Auch ohne Edelmetall wurden die Olympischen Spiele zum ganz großen Erlebnis für Lorenz. „Ich war dabei, und nur das zählte“, versicherte der Leichtathlet, der auch noch Jahre später von jenen für ihn so ereignisreichen Tagen zu berichten wusste.

Nur wenige Monate nach den Spielen, noch vor dem Anschluss der Tschechoslowakei im Jahre 1937, kam der studierte Maschinenbauingenieur nach Deutschland, um sich bei verschiedenen Betrieben Spezialkenntnisse auf dem Gebiet der Zahnradtechnik anzueignen. Er sollte einmal die Gelenkketten- und Zahnradfabrik seines Vaters in Leitmeritz übernehmen. Berufungen in die deutsche Nationalmannschaft ließen nicht lange auf sich warten. Es war die große Zeit, als Lorenz Seite an Seite mit dem großen Rudolf Harbig lief, dessen Trainer Woldemar Gerschler auch ihn unter seine Fittiche genommen hatte.

Dienstverpflichtet zum Panzerbau

Doch dann kam alles anders: Bei Ausbruch des Krieges wurde Lorenz zum Panzerbau bei BMW in Milbertshofen dienstverpflichtet. Später wurde die Produktionsstätte aufs Land verlegt, um den Bombardements der Alliierten zu entgehen. Lorenz zog nach Berg am Starnberger See. Dort lernte er seinen späteren Kompagnon Franz Fleißner kennen, der aus Tachau im Egerland stammte und in Leitmeritz ein Holzpropellerwerk geleitet hatte. Der Maschinen- und der Holzfachmann taten sich zusammen und gründeten im Herbst 1950 die Firma Heinz H. Lorenz an der Elbestraße, die es bis 2006 gab.

Trotz Chef-Aufgaben Zeit für Sport

Trotz der vielfältigen Aufgaben, die Lorenz als Chef einer Firma mit zeitweise über 400 Mitarbeitern zu bewältigen hatte, blieb ihm Zeit zu sportlicher Betätigung. „Skifahren und vor allem Tennis ersetzen heute die leichtathletischen Disziplinen“, berichtete er im Alter von 56 Jahren. Auch hier hatte er es zu beachtlichen Erfolgen gebracht.

Leistungsdruck hat sich verändert

Olympia war Lorenz stets verbunden geblieben. „1952 in Helsinki und Rom war ich wieder dabei, freilich nicht als Aktiver, sondern als Zuschauer“, sagte er einmal im Gespräch mit unserer Zeitung. „Und selbstverständlich werde ich auch in München dabei sein.“ Ihm war nicht entgangen, dass sich die Spiele seit 1936 gewandelt haben. „Die Olympiade wird mehr und mehr zu einer großen Schau, bei der kommerzielle Gesichtspunkte zunehmend in den Vordergrund rücken.“ Lorenz stellte das fest, sachlich und ohne Bitternis. „Das sind wohl die Zeichen der Zeit. Unsere Generation war sicher mit mehr Idealismus bei der Sache, andererseits trainierten wir früher viermal, höchstens fünfmal in der Woche, meist nach getaner Arbeit, und bestritten pro Jahr maximal 20 Wettkämpfe. Der Leistungsdruck, unter dem die Sportler heute stehen, erfordert ganz einfach einen erheblich höheren Aufwand an Zeit, psychischer und physischer Kraft.“ Daran dürfte sich auch 50 Jahre nach den olympischen Wettkämpfen in München nichts geändert haben.

Heinz Lorenz starb im November 2013 im Alter von 97 Jahren in Geretsried.

