„OPUS.G“: Vertrieb der ersten Wohnungen für Frühsommer vorgesehen

Angekommen im Erdgeschoss

Von Doris Schmid schließen

Das neue Stadtquartier im Norden von Geretsried wächst weiter in die Höhe. Bei den ersten Häusern steht bereits das Erdgeschoss.

Geretsried – Acht Kräne sind es mittlerweile, die den Weg zur größten Geretsrieder Baustelle weisen. Sie stehen auf dem ehemaligen Lorenz-Areal neben der Feuerwache Nord. Dort sollen innerhalb der nächsten Jahre 770 Wohnungen entstehen. Bei den ersten Häusern ist bereits das Erdgeschoss zu sehen.

Aktuell läuft auf der Baustelle alles wie geplant

Seit dem vergangenen Sommer läuft der erste Bauabschnitt für das neue Stadtquartier „OPUS.G“, das die Krämmel-Unternehmensgruppe in Abstimmung mit der Stadt Geretsried für das 4,7 Hektar große Areal entwickelt hat. „Im Dezember 2022 wurden die Arbeiten durch Frost und Schnee zum Teil etwas erschwert“, berichtet Pressesprecherin Verena Lothes auf Anfrage unserer Zeitung. Aktuell laufe es auf der Baustelle wieder wie geplant. „Bei den Miethäusern haben wir bereits die Erdgeschossebene erreicht“, ergänzt Lothes. „Bei den Eigentumshäusern arbeiten wir ebenfalls bei einem von insgesamt fünf Häusern bereits am Erdgeschoss.“ In den restlichen Bereichen des aktuellen Bauabschnitts würden die Arbeiten an Keller- und Tiefgaragendecken erfolgen. Der Unternehmenssprecherin zufolge soll der Rohbau voraussichtlich bis Ende des Jahres vollständig fertig sein, „sodass wir dann ein Richtfest feiern können“. 2025 soll der laufende Bauabschnitt fertiggestellt werden.

Fertig soll‘s 2027 sein

Der Beginn des zweiten und dritten Bauabschnitts ist für den Sommer geplant. Dann soll mit den zweiten Untergeschossen – das ist die tiefste Etage – begonnen werden. Die geplante Fertigstellung des Gesamtprojekts hatte die Krämmel-Unternehmensgruppe im Oktober 2022 von Ende 2026 auf 2027 korrigiert.

Auf dem Areal zwischen Elbestraße und Banater Straße entstehen geförderte, frei finanzierte und Eigentumswohnungen. Geretsriederinnen und Geretsrieder sollen bei der Vergabe bevorzugt werden. Mit dem Vertrieb der Wohnungen will man Lothes zufolge im Frühsommer beginnen. Die BayernHeim GmbH hat 198 Wohnungen gekauft. Die Vermietung wird im Rahmen des Geretsrieder Modells „in enger Abstimmung zwischen der BayernHeim und der Stadt Geretsried“ erfolgen, merkt die Sprecherin an.

Neben den 770 Wohnungen sind in dem Quartier weitere Einrichtungen wie eine Kindertagesstätte vorgesehen, die die „Kindern wachsen Flügel GmbH“ betreiben soll. Partner bei der Einrichtung einer inklusiven Wohngemeinschaft ist die Diakonie Oberland, zur Umsetzung des geplanten Mobilitätskonzepts will das Unternehmen Krämmel mit „StadtAuto“ und „Movelo“ zusammenarbeiten.

nej

