„Outdoor-Learning“ in Königsdorf: Grundschüler sollen in und von der Natur lernen

So macht lernen Spaß: An den Waldtagen verlegt die Karl-Lederer-Grundschule den Unterricht ins Freie. Kleine Verletzungen gehören dazu Schöner Nebenaspekt: Keine Hausaufgaben © Sabine Hermsdorf-Hiss

Regelmäßig fährt die 2a der Karl-Lederer-Schule zum „Outdoor-Learning“ nach Königsdorf. „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ steht an den Waldtagen im Vordergrund, sagt Lehrerin Barbara Süßmann.

Geretsried/Königsdorf – Lernen in und von der Natur: Diesen Ansatz verfolgt die Karl-Lederer-Grundschule bereits seit zehn Jahren. Die damalige Konrektorin Heidi Dodenhöft rief 2013 das Projekt „Waldtage“ für Erst- und Zweitklässler ins Leben.

In der Jugendsiedlung in Königsdorf steht der Schule die Henry-Thoreau-Hütte, eine einfache Behausung, als Notunterschlupf bei starkem Regen oder Schnee zur Verfügung. Auf dem riesigen Grundstück rund um das Holzhaus können sich die Schüler austoben. Die Isar ist in 20 Minuten zu Fuß erreichbar. Auf den benachbarten Wiesen und in den Wäldern gibt es jede Menge zu entdecken.

Tannenzapfen statt Tafel: Die 2a der Karl-Lederer-Schule fährt regelmäßig nach Königsdorf

„Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ stehe an den Waldtagen im Vordergrund, sagt Barbara Süßmann. Die Lehrerin der 2a fährt mit dem Bus alle 14 Tage nach Königsdorf. Dafür, dass die Jugendbildungsstätte das ermöglicht, ist die Karl-Lederer-Grundschule sehr dankbar. Auch könnten die Waldtage ohne die Sponsoren und privaten Spender, die die Busfahrten finanzieren, nicht im jetzigen Umfang stattfinden.

Denn mittlerweile kommen alle Klassen in den Genuss des regelmäßigen „Outdoor-Learnings“. Einen Bus pro Woche bezahlt die Stadt Geretsried. Einen weiteren bezahlen die Firma BYK Gardner, die Raiffeisenbank Isar-Loisach, der Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen sowie einige Eltern.

Viele Grundschülerinnen und Grundschüler hätten keinen richtigen Bezug mehr zur Natur, sagt Süßmann. Einige hätten Angst vor Ameisen und Käfern. Der Waldboden werde oft als schmutzig empfunden. Stille und Naturgeräusche würden nicht mehr bewusst wahrgenommen. Außerdem könnten manche Kinder nicht gut mit kleinen Verletzungen umgehen, die beim Herumrennen und Werkeln draußen normal seien. „Wir wollen, dass die Kinder die Natur besser kennenlernen, damit sie sie im späteren Leben als liebens- und schützenswert erachten“, erklärt die Pädagogin.

„Outdoor-Learning“ in Königsdorf: Sämtliche Schulfächer werden spielerisch eingebaut

Sämtliche Schulfächer werden an den Waldvormittagen spielerisch eingebaut. Gerade befassen sich die Zweitklässler in Mathematik mit Formen und Körpern. In der Umgebung der Hütte sollen sie quader-, rauten-, pyramiden- und kegelförmige Materialien suchen. Die Kinder bringen Tannenzapfen, Stöckchen und Steine und ordnen sie den Körpern zu. Sie arbeiten konzentriert und freuen sich über jedes Fundstück. Dass sie ihre Fantasie einbringen und sich gegenseitig helfen, ist Barbara Süßmann wichtig: „Die Kinder haben oft tolle Ideen. Teamwork wird an den Waldtagen groß geschrieben.“

In Deutsch stehen Vorgangsbeschreibungen und andere Beschreibungen auf dem Lehrplan. Süßmann fragt ihre Schützlinge, die sich im Kreis aufgestellt haben, zunächst, welche Wörter man verwenden kann, um nicht immer „und dann“ zu sagen. „Als erstes, anschließend, zuletzt“ und einiges mehr fällt den Schülern ein. Auf i-Pads – die es dank Corona an der Schule mittlerweile in größerer Anzahl gibt – hat die Lehrerin Wegbeschreibungen gesprochen. In Vierergruppen ziehen die Kinder mit den Geräten in der Hand los, um den Anleitungen zu folgen.

Waldtage für Schüler in Königsdorf: Sachunterricht im Freien besonders anschaulich

Der Sachunterricht lässt sich im Freien besonders anschaulich gestalten. In der ersten Klasse etwa wird die Wiese mit all ihren Pflanzen und Lebewesen behandelt, in der zweiten Klasse die Hecke. „Wir kennen jetzt Hagebutten und Schlehen“, erzählt die achtjährige Jovana stolz. Ronja schwärmt von der Murmelbahn, die sie mit ihren Klassenkameraden zum Lehrplanthema „Bauen und Konstruieren“ im Winter aus Schnee, Rindenstücken und Zweigen geschaffen hat.

Den Jungs gefällt es, dass sie in den Pausen Fußball spielen dürfen. Auch Yoga im Freien haben die Zweitklässler schon gemacht. Die Matschpfütze zum Herumstapfen am Anfang des Waldwegs lieben alle Kinder. Und Lara nennt noch einen schönen Nebenaspekt der Waldtage: „Wir kriegen an den Tagen keine Hausaufgaben auf.“

