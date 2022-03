Papier in Isarauen verbrannt: Polizei sucht Zeugen

Von: Susanne Weiss

Die Polizei sucht nach dem Verursacher eines Feuers in den Isarauen. © Symbolfoto / Karl-Josef Hildenbrand

Ein Unbekannter hat offenbar Papiermüll in den Isarauen verbrannt. Eine Passantin bemerkte die Feuerstelle. Jetzt ermittelt die Polizei.

Geretsried - Zündeln im Wald: Das hätte auch schief gehen können. Eine aufmerksame Passantin bemerkte am Sonntagmorgen gegen 8.15 Uhr eine zirka zwei Quadratmeter große Feuerstelle in in Geretsried. In einem Waldstück auf Höhe des Isardamms Ecke Tulpenstraße war augenscheinlich Papiermüll verbrannt worden, teilt die Polizei mit.

Es seien noch wenige Reste der Glut vorhanden gewesen. Eine konkrete Brandgefahr war zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr gegeben. Die Polizei ermittelt wegen einer Ordnungswidrigkeit, da sich die Örtlichkeit im „Naturschutzgebiet Isarauen“ befindet und es sich um einen Wald handelt.

Im Umfeld der Feuerstelle fanden die Beamten diverse Kassenzettel. Die könnten unter Umständen Hinweise auf den Verursacher geben. Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich unter Ruf 0 81 71/9 35 10 bei der Polizei in Geretsried zu melden.

