Paradebeispiel für gelungene Inklusion psychisch Kranker – Besuch von bayerischer Sozialministerin

Blumen für die Chefin: Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (re.) überreicht Sabine Lorenz ein Bouquet. © sh

Eine sozialtherapeutische Wohngemeinschaft für Menschen mit psychischen Erkrankungen feiert 20-jährigen Geburtstag. Auch die bayerische Sozialministerin schaute vorbei.

Geretsried – Der Verein ist ihr – inzwischen erwachsenes – „Kind“: Sabine Lorenz (60) hat sich von Anfang an für die Gründung einer sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft (WG) für Menschen mit psychischen Erkrankungen an der Blumenstraße eingesetzt. Sie hat die Gruppe nach und nach erweitert und mit ihr schwierige Zeiten gemeistert. Zu Recht stand die Geschäftsführende Vereinsvorsitzende am Mittwoch beim 20-jährigen Geburtstag des Vereins Freunde psychisch Behinderter im Mittelpunkt. Neben dem Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber, Bezirksrat Thomas Schwarzenberger, Landrat Josef Niedermaier und Geretsrieds Drittem Bürgermeister Gerhard Meinl erwies sogar Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf dem relativ jungen Verein die Ehre ihres Besuchs.

19 Frauen und Männer mit einem psychischen Leiden bilden an der Blumenstraße eine Wohngemeinschaft. Sie haben alle ein Einzelzimmer und teilen sich Küche und Gemeinschaftsräume. Sieben Mitarbeiterinnen des Vereins betreuen die Gruppe ambulant. Die Krankenschwestern, Sozialpädagoginnen sowie hauswirtschaftlichen Fachkräfte unterstützen die Menschen mit Handicap im Alltagsleben. Sie helfen beim Umgang mit Geld, begleiten sie bei Behördengängen und Arztbesuchen, bieten Beschäftigung und Freizeitaktivitäten an und helfen bei der Suche nach einem Job.

In dem gemütlich eingerichteten, dreistöckigen Haus mit Garten, Hühnern, Hund, Katze und Gemüsebeeten können die Bewohner ein von Fachpersonal begleitetes Leben in Selbstständigkeit führen. Ziel des Vereins ist, den Gesundheitszustand der Menschen zu stabilisieren, um Heim- oder Krankenhausaufenthalte weitestgehend zu vermeiden.

Staatsministerin Ulrike Scharf sagte in ihrer Rede, es sei ihr ein Herzensanliegen, Einrichtungen wie die Geretsrieder WG persönlich zu besuchen. Es sei wichtig, dass Menschen mit Behinderung überall am gesellschaftlichen Leben teilnehmen könnten. „Du, liebe Sabine, trägst zum Gelingen der Inklusion ganz wesentlich bei“, so Scharf. Die Vereinsvorsitzende Dr. Helgard van Hüllen schloss sich dem Lob an: Sabine Lorenz und ihr Team hätten bisher „alle Klippen mit unerschütterlichem Optimismus umschifft“. Lorenz hatte erwähnt, dass die Corona-Pandemie eine sehr schwierige Phase gewesen sei. Menschen mit einer psychischen Behinderung würden den Sinn von Einschränkungen oft nicht verstehen.

Stolz und Anerkennung für Projekt-WG in Geretsried: Ziel ist Eingliederung in Arbeitsmarkt

Landrat Josef Niedermaier brachte seinen Stolz und seine Anerkennung mit einem Wappen des Landkreises zum Ausdruck, das sich die Wohngemeinschaft an die Wand hängen kann. CSU-Landtagsabgeordneter Martin Bachhuber betonte, das Programm „Bayern barrierefrei“ liege der Staatsregierung und dem Landtag sehr am Herzen. Leider würden seelisch Erkrankte teilweise immer noch stigmatisiert. Doch die Gesellschaft gehe – auch dank solcher Vereine wie des Geretsrieders – „schon sensibler mit dem Thema um“. Derzeit arbeite der Landtag an einer leichten Sprache, die für alle verständlich sei. Weitere Ziele seien die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt, mehr Teilhabe an Freizeitaktivitäten und mehr Wohngruppen.

Thomas Schwarzenberger, Bürgermeister von Krün, amtierender Bezirksrat und erneuter CSU-Direktkandidat des Stimmkreises Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Partenkirchen Süd, sagte, die Zusammenarbeit zwischen den Freunden psychisch Behinderter und dem Bezirk Oberbayern als Träger gestalte sich „stets konstruktiv und wertschätzend“. Die Einrichtung an der Blumenstraße entspreche ganz dem Zweiten bayerischen Psychiatrieplan mit seinen Prinzipien „ambulant vor stationär“ und möglichst guter Eingliederung in Stadt oder Gemeinde. Als ehemalige Psychiatrie-Krankenschwester kenne Sabine Lorenz sich aus wie kaum eine andere. Dass sie und ihre Stellvertreterin Andrea Busch-Bender im Gegensatz zu vielen anderen Gesundheitseinrichtungen stets genügend Fachkräfte finden, liege auch am vorbildlichen, familienfreundlichen Teilzeitmodell des Vereins.

Lorenz selbst hatte die Arbeit damals mit zwei kleinen Kindern begonnen. Ihre mittlerweile erwachsene Tochter Sabrina stand ihr am Jubiläumstag helfend zur Seite. Bei Kaffee, Kuchen, Cocktails und Musik von Alleinunterhalter Hans Ketelhut feierten ihn Bewohner, Mitarbeiter und Ehrengäste gemeinsam – ganz im Sinne der Inklusion. TANJA LÜHR

