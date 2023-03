Böhmwiese: Kostenloser Parkplatz bleibt bestehen

Von: Doris Schmid

Zentrumsnah und kostenlos: Auf dem Parkplatz auf der Böhmwiese dürfen Autofahrer ihr Fahrzeug gratis und unbegrenzt abstellen. Er soll bleiben, bis die S-Bahn-Trasse nach Geretsried verlängert wird. © Hans Lippert

Die erweiterte Tiefgarage im Geretsrieder Zentrum hat eröffnet. Die kostenlosen Parkplätze an der benachbarten Böhmwiese bleiben dennoch.

Geretsried – Mit der Eröffnung der erweiterten Tiefgarage gibt es jetzt über 200 unterirdische öffentliche Stellplätze in der Neuen Mitte. Wird der Parkplatz auf der Böhmwiese deshalb zurückgebaut? „Nein“, sagt Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadt Geretsried, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Auch mit der öffentlichen Tiefgarage wird er weiterhin bestehen bleiben.“ Aber: Der Parkplatz wird weichen müssen.

Parkplatz Böhmwiese in Geretsried bleibt trotz Tiefgarage bestehen

Seit 9. März ist der zweite und größere Teil der Tiefgarage unter der Egerlandstraße befahrbar und an den ersten Teil unter dem Karl-Lederer-Platz angeschlossen. 217 öffentliche Stellplätze stehen Autofahrern dort zur Verfügung. In beiden Teilen der Parkgarage gilt ein einheitlicher Tarif, und noch bis 18. März ist das Parken dort für drei Stunden gratis (wir berichteten).

Zeitlich unbegrenzt und kostenlos können Autofahrer ihren Wagen auf der Böhmwiese abstellen, die über eine Fußgängerunterquerung mit dem Karl-Lederer-Platz verbunden ist. 125 Stellflächen stehen dort zur Verfügung. Den Parkplatz jenseits der B11 auf Höhe des Rathauses gibt es seit den 1970er Jahren. Kurios: Viele Jahre war er ein Schwarzbau, weil er nicht genehmigt war. Heraus kam das erst im Zuge der Zentrumsplanung, als man den Parkplatz auf knapp 300 Stellplätze erweitern wollte.

Provisorium: Parkplatz Böhmwiese bleibt bis zur S7-Verlängerung

Seit dem Jahr 2019 ist der Parkplatz nun auch offiziell ein Parkplatz – der Bau- und Umweltausschuss widmete das Areal im Außenbereich in eine öffentliche Fläche um. Damit war der Weg frei für eine Erweiterung von 75 auf 125 Stellflächen, für die die Stadt 180.000 Euro in die Hand nahm. Es wurden eine weitere Gasse angelegt und Entwässerungsmulden gebaut. Seither gibt es dort 125 öffentliche Parkplätze, die von der Bevölkerung gut frequentiert werden. Die Stellflächen bleiben laut Loibl so lange bestehen, „bis die S-Bahn kommt“. Dann muss der Parkplatz weichen. Im Zuge der Verlängerung der Trasse soll auf der Böhmwiese einer von drei Bahnhöfen in Geretsried platziert werden. nej

