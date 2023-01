Partnerschaftsverein reist im Mai nach Frankreich – mitfahren kann jeder

Europäisches Fest in Chamalières

Von Susanne Weiß schließen

Der Partnerschaftsverein organisiert wieder eine Reise in die Geretsrieder Partnerstadt Chamalières. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Geretsried – Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Die Städtepartnerschaft zwischen Geretsried und Chamalières besteht heuer seit 40 Jahren. Zu diesem runden Geburtstag organisiert der hiesige Partnerschaftsverein eine Reise nach Frankreich, um die lebendige Freundschaft mit den Bürgerinnen und Bürgern vom Partnerschaftskomitee gebührend zu feiern.

Im Auftrag der beiden Städte sind die beiden Partnerschaftskomitees schon intensiv mit den Vorbereitungen beschäftigt. Bereits vergangenes Jahr gab es viele Veranstaltungen im Zeichen der Freundschaft. Gäste aus Frankreich haben ihre Zeit in Oberbayern genossen.

Truffade-Abend mit Feuerwerk und Konzert

Von 24. bis 29. Mai finden die Festtage in der Auvergne statt. Edith Peter, Vorsitzende des Partnerschaftsverein Geretsried-Chamalières, gibt einen Vorgeschmack auf das Programm: „Es wird eine Konferenz zu einem europäischen Thema mit anschließendem Mittagessen für die Mitglieder der jeweiligen Stadträte und Partnerschaftskomitees geben, einen Ausflug zu den Volcans de Lamptégy, ein Überraschungsdiner, musikalische Veranstaltungen im Freien und anlässlich des Stadtfestes in Chamalières einen Truffade-Abend mit Feuerwerk sowie ein gemeinsames Jazzkonzert der Musikschulen in Geretsried und Chamalières.“ Dabei bleibe aber auch genügend freie Zeit, um mit den Gastgebern oder alleine Clermont-Ferrand und Chamalières zu erkunden, alte Freundschaften zu pflegen oder neue zu schließen.

Lesen Sie auch: Freundinnen dank deutsch-französischer Partnerschaft

An dem europäischen Fest kann jeder teilnehmen. Eine Mitgliedschaft im Verein oder Französischkenntnisse sind nicht notwendig, betont Peter. Das Formular zur Anmeldung gibt es auf Anfrage per E-Mail an psv-ger-cha@web.de.

sw

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.