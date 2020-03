Paukenschlag beim ESC: Aus für Wanner

Pre-Play-offs knapp verpasst: ESC Geretsried trennt sich von Trainer Sebastian Wanner.

Geretsried – Am Ende fehlten ganze drei Pünktchen, um die Verantwortlichen des ESC Geretsried zufriedenzustellen. Doch dass die River Rats als Vierter der Bayernliga-Abstiegsrunde die angepeilten Pre-Play-offs nicht erreichten, wurde jetzt dem Trainer zum Verhängnis: Am Samstagnachmittag gab der Verein die Trennung von Sebastian Wanner bekannt. „Gerade in der Schlussphase der Saison, als der Klassenerhalt gesichert war, hätten wir uns alle ein bisschen mehr erhofft und gerne die Pre-Play-offs erreicht“, stellte Markus Janka fest. Der Vorsitzende erklärte weiterhin: „Wir sind nach ausgiebiger Analyse zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen frischen Wind und neue Impulse benötigt, um ihr vorhandenes Potenzial auszuschöpfen.“ Er werde sich deshalb ab sofort gemeinsam mit seinem Vize Peter Holdschik auf die Suche nach einem neuen Übungsleiter machen: „Ich hoffe, dass das so bald wie möglich klappt.“

Wanner, der bis 2010 selbst das Trikot des ESC trug und anschließend bis 2013 schon einmal hier Trainer war, hatte vor zirka einem Jahr spontan den Posten erneut übernommen. Damals hatte sich der Verein nach einem Fehlstart in die Bayernliga-Abstiegsrunde über Nacht vom damaligen Coach Ludwig Andrä getrennt. Der A-Lizenz-Inhaber führte die River Rats anschließend souverän zum Klassenerhalt. In der neuen Saison 2019/2020 hatten der 43-Jährige wie auch die Mannschaft damit zu kämpfen, dass sie aufgrund der Sanierung des Heinz-Schneider-Eisstadions die gesamte Vorbereitung in fremden Eishallen durchführen mussten. Es gab Wochen mit nur einer einzigen Übungseinheit, meist wurde erst nach 22 Uhr in Bad Tölz oder Mittenwald trainiert (wo auch die „Heimspiele“ ausgetragen wurden). Erst nach der Rückkehr ins heimische Stadion stabilisierte sich die Leistung des Teams, das am Ende – trotz des zweimaligen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfalls von Topscorer Ondrej Horvath – knapp an die Play-off-Qualifikation hinschnupperte. In der Abstiegsrunde zurrten die River Rats zügig den Klassenerhalt fest, verpassten aber mit einigen Durchhängern auf der Zielgeraden die erhoffte Pre-Play-off-Teilnahme.

„Diese Saison war für uns alle nicht leicht, besonders nicht für den Trainer. Das hätte bestimmt nicht jeder Coach mitgemacht, das muss man Sebastian hoch anrechnen“, betonte Markus Janka. Allerdings sei keine wirkliche Weiterentwicklung der Mannschaft erkennbar gewesen, die zudem in Gesprächen selbst eingeräumt habe, dass sie ihr Potenzial nicht ausgeschöpft habe. „Das ist ärgerlich, wenn man so was hört“, sagte der ESC-Chef, der sich zudem mehr Einsatzzeiten für die Junioren gewünscht hätte.

Wanner selbst zeigte sich nach seiner Entlassung enttäuscht. „Mir ist die Entscheidung am Freitagabend bei einem zweistündigen Gespräch mitgeteilt worden. Da war alles schon geklärt“, berichtete der 43-Jährige. Er selbst habe sich auf sportlicher Ebene nichts vorzuwerfen: „Ich habe während meiner Amtszeit dem Verein zweimal den A... gerettet.“ Obwohl sich das Team in einigen Bereichen verbessert habe, habe er permanent den Eindruck gehabt, „dass ich hier eigentlich nur der Notnagel bin“. Er kritisierte auch, dass trotz der sich abzeichnenden Tendenz über Wochen niemand der Verantwortlichen mit ihm über diese Angelegenheit gesprochen habe. „Schade“, so Wanner, „ich hätte gerne in der nächsten Saison die Gelegenheit genutzt und mit einer ordentlichen Vorbereitung in der eigenen Halle mehr aus der Mannschaft herausgeholt.“ Er werde in den nächsten Wochen erst einmal Abstand zum Eishockey suchen, möchte aber in der kommenden Spielzeit wieder irgendwo an der Bande stehen: „Ich habe bereits Anfragen von mehreren Vereinen erhalten, kann mir aber auch vorstellen, beim ESC im Nachwuchsbereich zu arbeiten.“