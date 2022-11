Statistik zeigt: 9880 Menschen aus Bad Tölz-Wolfratshausen pendeln nach München

Von: Susanne Weiß

Wie hier vom S-Bahnhof in Wolfratshausen pendeln viele Landkreisbürger zwischen Wohnort und Arbeit – ob mit dem Auto, in Fahrgemeinschaften, mit dem Rad oder dem öffentlichen Nahverkehr. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Pendleratlas liefert konkrete Zahlen: Wie viele arbeiten in Bad Tölz-Wolfratshausen, wer pendelt zur Arbeit in die Nachbargemeinde – oder weiter weg.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In der Landeshauptstadt arbeiten, auf dem Land wohnen: Für 9880 Landkreisbürger ist das Alltag. Sie leben in Bad Tölz-Wolfratshausen und verdienen ihr Geld in München. Die Zahl findet sich im Pendleratlas, den die Statistischen Ämter der 16 Bundesländer kürzlich veröffentlicht haben.

Visualisiert ist die Statistik mit einer interaktiven Karte. Sie zeigt, dass nicht nur Deutschlands Pendlerhauptstadt Nummer eins das Ziel der arbeitenden Landkreisbevölkerung ist. Auch zwischen den Städten wird fleißig hin- und hergefahren. 452 Tölzer pendeln nach Geretsried, 250 nach Wolfratshausen. Aus Geretsried müssen beruflich 2227 Menschen nach Wolfratshausen und 389 nach Bad Tölz. 1214 Wolfratshauser arbeiten in Geretsried, 166 in Bad Tölz.

Geretsried: Mehr Aus- als Einpendler

In Geretsried, obwohl größte Stadt im Landkreis, gibt es weniger Menschen, die zum Arbeiten kommen als wegfahren. Tagsüber halten sich deswegen 2448 Menschen weniger in der 25 334-Einwohner-Stadt auf als nachts. Die anderen beiden Städte scheinen arbeitsplatztechnisch mehr zu bieten zu haben. Hier ist das Verhältnis umgekehrt. Es gibt mehr Einpendler als Auspendler. Das heißt: Es gibt 19 032 Menschen, die in Wolfratshausen schlafen, die Tagesbevölkerung beläuft sich dagegen auf 19 764 Menschen, also 732 mehr. In Bad Tölz mit 19 168 Einwohnern sind es tagsüber 817 Menschen mehr als außerhalb der Arbeitszeiten.

Bad Tölz hat im Landkreisvergleich übrigens prozentual am wenigsten Auspendler (57,2 Prozent). Die meisten hat die Gemeinde Greiling (88,3 Prozent). Was Einpendler angeht, ist Gaißach Spitzenreiter (79,3 Prozent). Am wenigsten Menschen von außerhalb im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind in der Jachenau (32,6 Prozent) beschäftigt.

Aus dem Loisachtal pendeln viele nach Penzberg zur Arbeit

Bei besonders vielen Loisachtalern führt der Arbeitsweg nach Penzberg, was am Biotech-Unternehmen Roche am Nonnenwald liegen dürfte. Das schlüsselt der Pendleratlas verständlicherweise aber nicht auf. Interessant ist auch der Austausch zwischen Dietramszell und München: 78 Münchner kommen zum Arbeiten ins Klosterdorf, 537 Dietramszeller fahren tagtäglich nach München. Auch zwischen Icking und München besteht ein reger Austausch von Arbeitskräften. 108 Münchner arbeiten in Icking, 518 Ickinger in München. Überhaupt nutzen vor allem die Bürger aus dem Nordlandkreis die Nähe zur Landeshauptstadt, um Geld zu verdienen. So ist München auf Rang eins der Auspendlerziele für Dietramszell, Egling, Eurasburg, Münsing und eben Icking. Spitzenreiter von allen ist Wolfratshausen mit 2170 Pendlern in die Landeshauptstadt. Aus dem Süden nutzen besonders viele Tölzer den Anschluss: 1103 pendeln nach München.

In Gaißach könnte – der Statistik nach – so mancher seine Wohnung mit einem Tölzer tauschen, um sich 7,9 Kilometer Strecke zu sparen. Die meisten Einpendler kommen nämlich aus Bad Tölz (247) und die meisten Auspendler aus der Gemeinde führt ihr Weg in die Kreisstadt (486). Das gilt auch für Lenggries: 241 Einpendler kommen aus Tölz, 1085 Auspendler müssen in die Kreisstadt.

Viele arbeiten in ihrer Nachbarkommune

Und Reichersbeuern: 52 Tölzer pendeln nach Reichersbeuern, 284 Reichersbeurer nach Tölz. Ebenso Sachsenkam: Die meisten Einpendler kommen aus Tölz (66), die meisten Auspendler müssen nach Tölz (102). Viele Wackersberger nutzen die Nähe ebenfalls (524), umgekehrt pendeln 151 Tölzer zu ihrem Arbeitsplatz nach Wackersberg. Im Norden gibt es eine ähnliche Beziehung nur für die Königsdorfer: die meisten Einpendler aus Geretsried (125) und die meisten arbeitenden Königsdorfer müssen nach Geretsried (270).

Für die Jachenau steht ebenfalls je eine Kommune an der Spitze der Ein- und Auspendler: Lenggries. 24 Lenggrieser arbeiten demnach in der Jachenau, 100 Jachenauer in Lenggries. Allerdings ist Lenggries auch das einzige Einpendlergebiet, das die Statistik für die Jachenau erfasst. Dafür muss es nämlich jeweils mindestens zehn Pendler geben. Immerhin: Zehn Jachenauer nehmen die 62,6 Kilometer nach München auf sich, um dort ihrer Arbeit nachzugehen. Mit 60,2 Kilometern haben es die 218 Kochler fast genauso weit, die in München arbeiten.

Pendleratlas berücksichtigt Homeoffice-Option nicht

Allerdings: Bei der Bewertung der Zahlen ist dringend zu berücksichtigen, das im Wesentlichen Wohn- und Arbeitsort verglichen werden. Ob ein Arbeitsweg tatsächlich zurückgelegt wird – Stichwort: Homeoffice – ist nicht eingepreist, ebenso wenig, ob der Weg täglich, nur an einzelnen Tagen oder gar nur wöchentlich zurückgelegt wird – oder auch in Fahrgemeinschaften. Stichtag für die Statistik war der 30. Juni 2021.

