„Sehr schön und spannend“

Von Susanne Weiß schließen

5000 Pfadfinder haben zehn Tage in der Jugendsiedlung Hochland verbracht. Mittendrin waren 20 Jugendliche vom Stamm der Geretsrieder Eulen.

Geretsried/Königsdorf – 5000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben zehn Tage gemeinsam in der Jugendsiedlung Hochland verbracht. Mittendrin waren 20 Jugendliche vom Stamm der Geretsrieder Eulen. Wie berichtet beteiligten sie sich am Bundeslager des Bunds der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, das alle vier Jahre woanders in Deutschland stattfindet.

Pfadfinder-Bundeslager: Stamm Eulen macht gute Erfahrung

Für Valentin Vorholz, Sprecher der Eulen, war es das erste Bundeslager – aber sicher nicht das letzte. „Ich will auf jeden Fall wieder mitfahren“, sagt er nach dem Abschlussabend. Der sei besonders imposant gewesen, weil alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sonst verteilt in ihren Jurten und Kohten lagerten, zusammenkamen. „Da hat man die ganze Dimension sehen und alles Revue passieren lassen können“, sagt der 15-Jährige.

+ Lagerleben: (v. li.) Fabian und Valentin bereiten den Abwasch vor. © sh

Das Bundeslager in Königsdorf sei rundum „sehr schön und spannend“ gewesen. Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder konnten in einer Werkstatt lernen, wie etwas gebaut oder repariert werden kann. „Das war sehr cool“, findet Vorholz. Außerdem konnten die einzelnen Gruppen an Wettbewerben zum diesjährigen Motto „LebensTräume“ des Bundeslagers teilnehmen. Dort mussten sie gemeinsam Aufgaben lösen. „Sehr lehrreich“, berichtet der Schüler.

An Raustagen Ausflüge in die Region

An sogenannten Raustagen haben die Pfadfinderinnen und Pfadfinder Ausflüge in die Region unternehmen können. Die kennen die Geretsriederinnen und Geretsrieder naturgemäß bereits gut. Trotzdem sei das Angebot anders gewesen, als wenn „wir so normal unterwegs gewesen wären“, sagt Vorholz. „Ein Bundeslager ist etwas sehr besonderes. Es sind so viele Eindrücke, die ich nicht in Worte fassen kann.“

Jugendsiedlung: „Können stolz sein“ Die Jugendsiedlung Hochland hat das Bundeslager der 5000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder beherbergt – und zieht ein positives Fazit. „Nach zwei Jahren Pandemie war es durch ein umfangreiches Sicherheitskonzept, optimale Unterstützung der Behörden und Verwaltung und präziser logistischer Vorbereitung möglich, dieses Lager auf dem Gelände der Jugendsiedlung und angrenzenden Wiesen durchzuführen“, erklärt Roland Herzog, Leiter der Einrichtung. In einer Pressemitteilung dankt er auch den Nachbarn, Landwirten und Lieferanten. „Hierauf können wir in Königsdorf richtig stolz sein.“ Königsdorf habe bei allen, die zu Gast waren, einen positiven und bleibenden Eindruck hinterlassen. An die „besonders erfüllte und intensive Zeit“ wird in der Jugendsiedlung künftig ein Zirkuswagen erinnern, den die Pfadfinderinnen und Pfadfinder mit Unterstützung des Förderkreises gebaut haben.

Am Besuchstag stattete sogar Bürgermeister Michael Müller den Geretsrieder Eulen einen Besuch in Königsdorf ab. Er machte sich ein Bild von den unzähligen schwarzen Zelten, die rund um eine große Plattform aus Holz aufgebaut waren. Ein solches Bauwerk gibt es bei den Bundeslagern immer in unterschiedlicher Ausgestaltung. Daran hängt die Wetterfahne. Wenn sie grün ist, ist alles gut. Wenn sie rot ist, müssen alle in ihre geschlossenen Zelte und auf Anweisung warten. Diese Erfahrung blieb den Jugendlichen diesmal aber erspart.

Das nächste Ereignis steht schon an

Inzwischen ist das Bundeslager in der Jugendsiedlung Hochland weitgehend wieder abgebaut. Für Vorholz und die anderen Eulen steht nach den Sommerferien aber schon das nächste Ereignis an: Im Herbst wollen sie wieder ihre Zelte aufbauen und im Winter in einer Hütte übernachten. In der Natur und überhaupt zusammen zu sein, findet der 15-Jährige das Wunderbare am Pfadfinderleben. Aber eigentlich: „Ich mag alles daran.“

Der Pfadfinderstamm Eulen Geretsried ist auch im Internet vertreten. Man findet ihn auf der Seite www.stammeulen.de

sw

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.