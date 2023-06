Pfarrzentrum Heilige Familie feiert 50-jähriges Jubiläum

Auf ihn ist alles ausgerichtet: Der Altar in der Kirche steht ebenerdig im Zentrum. Jeder hat den gleichen Blick. Das Foto entstand beim Ostergottesdienst in der Heiligen Familie.

Mittendrin im Leben

Von Doris Schmid schließen

Seit 50 Jahren gibt es das Pfarrzentrum Heilige Familie in Geretsried. Zum Weihejubiläum sind zahlreiche Veranstaltungen vorgesehen.

Geretsried – Im Vergleich zu anderen Kirchen ist sie nahezu unsichtbar: die Heilige Familie am Johannisplatz. Sie liegt zwischen Wohnhäusern, Grundschule, Industrieanlage und Naturschutzgebiet. Das katholische Gotteshaus mit Pfarrzentrum ist ein unauffälliger und flacher Bau, der ganz eigenen Regeln folgt – vor 50 Jahren revolutionär und seiner Zeit voraus. Heute ist die Heilige Familie „mitten im Leben“, wie Stadtpfarrer Andreas Vogelmeier sagt. Das 50-jährige Bestehen wird fast einen ganzen Monat lang gefeiert.

Altar steht im Zentrum der Kirche - auf einer Ebene mit den Gläubigen

Vogelmeier ist seit zweieinhalb Jahren Oberhaupt der katholischen Stadtkirche in Geretsried. Er hält sowohl in Maria Hilf als auch in der Heiligen Familie Gottesdienste – beides sind Nachfolgebauten der ehemaligen Notkirchen, die in den 1950er Jahren in alten Bunkern eingerichtet wurden. Die Maria-Hilf-Kirche ist ein paar Jahre älter und klassisch aufgebaut. „Das war am Anfang schon ein anderes Gefühl, in der Heiligen Familie Gottesdienste zu halten“, erinnert sich der Geistliche. Dort steht der Altar mitten in der Kirche – auf einer Ebene mit den Gläubigen.

Erste Planungen bereits im Jahr 1964

Rückblick: Nach ersten Planungen für ein neues Pfarrzentrum im Jahr 1964 wurde 1968 ein Grundstück gekauft. Es folgte ein Architektenwettbewerb, den das Münchner Büro Groethuysen & Schreiber gewann und schließlich der Baubeginn 1971. Im Juli des darauf folgenden Jahres fand die feierliche Grundsteinlegung mit Weihbischof Ernst Tewes statt. „Es möge hier ein Ort der Begegnung entstehen und ein reges kirchliches Leben sich entfalten zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen in der Gemeinde“, wird Tewes in der Geretsrieder Chronik zitiert.

Für viele ist die Kirche ganz im Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils errichtet. Die Funktionen eines Pfarrzentrums – Kirchenraum mit Foyer, Kapelle, Kindertagesstätte, Büros, Versammlungsräume und Wohnungen – befinden sich alle unter einem Dach in einem zweigeschossigen quadratischen Baukörper. Die Architektur stand für den „Aufbruch in der katholischen Kirche“, blickt Dr. Christian Herzog zurück, der bereits die Festschrift zum 20-jährigen Bestehen des Pfarrzentrums verfasst hat. In der Kirche setzt sich dieser Wandel fort. Es gibt einen quadratischen Raum ohne Tabernakel, in dessen Zentrum sich ebenerdig der Altar befindet. Auf Prunk und Glanz wurde bewusst verzichtet, auch gab es keine Möglichkeit, sich während der Wandlung niederzuknien.

+ Schlicht, aber harmonisch wirkt das Pfarrzentrum am Johannisplatz. © Hans Lippert

Mit diesem Wandel hätten einige Leute in der Kirchengemeinde ihre Probleme gehabt, räumt Herzog ein. So dauerte es einige Jahre, bis vor allem ältere Pfarrangehörige die Kirche mit dem Altar in der Mitte annahmen. Aber: Durch die Positionierung des Altars in der Mitte werden die Gläubigen von allen Seiten in die Feier des Gottesdienstes miteinbezogen. „Später sind noch ein Kreuzweg und eine Orgel dazu gekommen“, ergänzt Bernhard Sappl, ehemaliger Ministrant und seit sieben Jahren Pfarrgemeinderatsvorsitzender der Heiligen Familie. „Die Orgel hat das alte Harmonium abgelöst, das hat am Ende schrecklich geklungen.“

Kirchenraum ist wandelbar - aus diesem Grund

Gibt es eine Kirche, der der Stadtpfarrer den Vorzug gibt? „Beide haben ihre Vorteile“, sagt der Geistliche auf die Frage. In Maria Hilfe sehe er aufgrund der deutlich erhöhten Position des Altars alle Gläubigen – das sei in der Heiligen Familie nicht möglich. Dass er dort ein Drittel der Besucher im Rücken habe, störe ihn nicht, sagt Vogelmeier. Dafür sei er näher dran an den Menschen der Gemeinde. Und: „Der Raum ist unglaublich wandelbar, das ist in einer Barockkirche nicht möglich“, meint der Wahl-Geretsrieder. Weil sich der Tabernakel – dort werden die geweihten Hostien aufbewahrt – in einer eigenen Sakramentskapelle befindet, wären in der Heiligen Familie auch interreligiöse Feiern möglich, erklärt der Stadtpfarrer.

+ Der Kran steht: Die Bauarbeiten für das Pfarrzentrum am Johannisplatz beginnen im Herbst 1971. © Heilige Familie

So offen wie sich die Heilige Familie den Gläubigen gegenüber zeigt, so einladend ist auch das Festprogramm. Vor den Vorabendgottesdiensten in der Jubiläumszeit gibt es einen „Markt der Möglichkeiten“, bei dem alle Gruppierungen der Stadtkirche die Möglichkeit bekommen, sich vorzustellen. Einer dieser Gottesdienste – am Samstag, 24. Juni – soll Workshop-Charakter haben und vormittags vorbereitet werden. Herzog: „Die Leute sollen die Gelegenheit haben, einen Gottesdienst mit ihren Ideen zu gestalten.“

Beleuchteter Schriftzug kommt an die Fassade

Künftig sollen übrigens nicht nur die Glocke aus der alten Bunkerkirche und ein Kreuz auf dem Vorplatz auf die Kirche hinweisen. An die Fassade wird laut Vogelmeier ein beleuchteter Schriftzug angebracht. Dann weiß auch jeder, dass der Flachbau ein Gotteshaus beherbergt.

nej

