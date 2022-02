Pferd statt Forstmaschine: In Geretsried macht „Felix“ die Waldarbeit

Ein eingespieltes Team: Manfred Schmid, Forstunternehmer aus Mooseurach, und Pferd Felix transportieren Baumstämme zum nächsten Waldweg. © Sabine Hermsdorf Hiss

In Geretsried läuft eine besondere Maßnahme, um Stämme aus dem Stadtwald zu transportieren. Ein Pferd übernimmt die Holzrückung. Das soll den Boden schonen.

Geretsried – Der Wallach Felix kommt dorthin, wo eine Forstmaschine Probleme hätte. Statt mit Lenkrad und Joystick manövriert ihn Manfred Schmid mit bestimmten Kommandos durchs Unterholz. „Wiest“ für links, „hott“ für rechts tönen in diesen Tagen durch den Stadtwald. Dort zieht der Forstunternehmer mit seinem vierbeinigen Mitarbeiter Fichtenstämme zum Weg. Für Geretsried ist es ein Pilotprojekt.

140 Hektar Wald gehören der Stadt. Das bayerische Waldgesetz verpflichte Kommunen zur „Vorbildlichkeit“, erklärt Christian Webert, Behördenleiter beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), das mit der Waldbewirtschaftung in Geretsried beauftragt ist. Es gelte, möglichst viele Anforderungen an den Wald unter einen Hut zu bekommen: das Erholungsbedürfnis der Menschen, die Verkehrssicherheit und die nachhaltige Nutzung. Und hier kommt Felix, das südtiroler Kaltblut, ins Spiel.

Fichten müssen anderen Bäumen weichen

Revierleiter Sebastian Schlenz und seine Kollegen haben auf knapp drei Hektar Fläche nahe des Bewegungsparcours Fichten fällen lassen, deren Holz für ein bis zwei Einfamilienhäuser reichen werde. Die Vermarktung übernimmt die Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen. „Die Fichte ist auf diesem Kiesboden ein Auslaufmodell“, erklärt Schlenz. Zudem hätten die betreffenden Bäume Platz machen müssen, damit die nächste Generation, etwa Ulmen, Eiben und Tannen, Licht abbekommen. „Sie stehen schon in den Startlöchern.“

Um gefällte Stämme aus einem Wald transportieren zu können, gibt es für gewöhnlich sogenannte Rückegassen. Wenn dort schwere Maschinen fahren, verdichten diese allerdings den Boden, und es entstehen Sichtachsen. Das will man im Stadtwald vermeiden. „Der Erholungswert steht über allem“, sagt Schlenz. Das Pferd schone die Natur.

Pferd statt Maschine, Hafer statt Diesel

Die Hüfte von Felix reicht bis zum Kopf von Manfred Schmid. „900 Kilo wiegt er bestimmt“, sagt der Forstunternehmer. Er kettet einen Stamm an das stattliche Geschirr, das um Felix’ Brust geschnallt ist. Der wartet geduldig aufs „Hopp“. Dann marschiert er schwungvoll nach vorne, Schmid lotst ihn zum nächsten Waldweg und sagt „Brr“. Felix schnaubt und steht wieder voller Anmut da. Der gewaltige Baumstamm im Rücken interessiert das sieben Jahre alte Pferd nicht. „Zur Belohnung gibt es später Hafer, und für mich geht’s zum Geiger“, sagt Schmid.

Vor zehn Jahren war schon mal ein Pferd im Stadtwald im Einsatz. Danach bot es sich nicht mehr an, weil das Holz möglichst schnell aus dem Wald musste. „Wir hatten Probleme mit dem Borkenkäfer“, erklärt Schlenz. Der Maßnahme nun könnten weitere folgen. „Wir wollen ein Gefühl für den Kostenrahmen bekommen.“ Denn: Der tierische Einsatz sei 60 bis 70 Prozent teurer, als wenn Maschinen die Arbeit erledigen würden. „Aber der Wert, der dadurch entsteht, ist nicht in Euros aufzuwiegen“, so Schlenz. Das sieht Bürgermeister Michael Müller ähnlich. Bei der Waldbewirtschaftung gehe es nicht um Gewinnmaximierung, alles werde reinvestiert. „Unser Wald ist uns lieb und teuer. Er hat Seltenheitswert.“

sw

