Gustavo Gusto feiert Auszeichnung - „ Kein anderer betreibt so hohen Aufwand“

Von: Doris Schmid

Pizza am laufenden Band: Gustavo Gusto liefert täglich über 100.000 Tiefkühlpizzen an Supermärkte – in Deutschland, Österreich und die Schweiz. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Große Preis des Mittelstandes 2022 geht an den Tiefkühlpizzahersteller aus Geretsried. „Wir sind überwältigt“, sagt der Geschäftsführer.

Geretsried/Würzburg – Mit dem „Großen Preis des Mittelstandes 2022“ der Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung ist der in Geretsried ansässige Tiefkühlpizzenhersteller Gustavo Gusto kürzlich ausgezeichnet worden. „Wir sind von dieser Auszeichnung überwältigt“, wird Christoph Schramm, Gründer und Geschäftsführer von Gustavo Gusto, in einer Pressemitteilung zitiert. „Der Große Preis des Mittelstandes ist einer der wichtigsten Wirtschaftspreise Deutschlands. Wir sind darüber unendlich stolz und dankbar.“

Gustavo Gusto feiert hohe Auszeichnung - „ Kein anderer betreibt so hohen Aufwand“

Der Dank gehe besonders an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an Lieferanten, an Partner im Lebensmittelhandel und an Kundinnen und Kunden. „Was wir in dieser kurzen Zeit erreicht haben, verdanken wir all den Menschen, die an uns geglaubt, die uns unterstützt haben und die von unseren Tiefkühlpizzen überzeugt sind.“

Nahm Preis und Urkunde für Gustavo Gusto in Würzburg entgegen: Matthias Schindel, Leiter des neuen Produktionswerks in Thüringen. © Mittelstandspreis

Gesunde Ernährung mit Tiefkühlpizza? Gustavo Gusto „hat festen Platz in den Truhen“

In der Laudatio heißt es unter anderem: „Gustavo Gusto hat sich einen Trend zunutze gemacht, nämlich den hin zu bewussterer Ernährung. Die Menschen sehnen sich nach hochwertigeren, nachhaltigeren Produkten.“ Diese Sehnsucht erfülle das Unternehmen paradoxerweise in einem Bereich, wo dies bisher als unmöglich galt: Tiefkühlpizza. „Obwohl dieser Markt seit Jahrzehnten in den Händen weniger mächtiger Player ist, eroberte die kleine Pizzeria aus Passau ohne strategische Investoren und ohne Beziehungen einen festen Platz in den Truhen.“

Gustavo Gusto: Unternehmen expandiert immer weiter - und setzt Zeichen

Gustavo Gusto sei die wachstumsstärkste Foodmarke ganz Europas. Im Corona-Jahr habe das Unternehmen Haltung gezeigt. Das Unternehmen belieferte wie berichtet systemrelevante Einrichtungen wie Krankenhäuser mit kostenloser Pizza, riet in einer bundesweiten Kampagne von seinem eigenen Produkt ab und rief dazu auf, nun erst einmal Restaurants zu unterstützen und sammelte eine sechsstellige Summe für bedrohte Gastronomiebetriebe.

Start up 2016 - Big Player 2022: Gustavo Gusto hat riesigen Aufstieg erlebt

Das Unternehmen hat 2016 als Start-up mit der Herstellung von Premium-Tiefkühlpizzen begonnen und damit ein neues Segment geschaffen. Inzwischen sind die Pizzen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz und in den Niederlanden erhältlich. Mittlerweile wird auch Speiseeis produziert. „Wo nötig, setzt Gustavo Gusto sogar konsequent auf Handarbeit. Kein anderer Anbieter betreibt solch einen hohen Aufwand.“ Derzeit beschäftigt die Firma mit Sitz an der Böhmerwaldstraße bundesweit über 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Demnächst wird in einem zweiten Werk in Thüringen mit der Produktion begonnen. Schramm: „Wir werden unsere Expansion in Deutschland und Europa weiter fortsetzen.“

