Pkw rammt Wohnmobil

Polizeibericht

Von Peter Borchers schließen

72-jähriger Geretsrieder missachtet Vorfahrt: zwei Verletzte und 52 000 Euro Sachschaden.

Geretsried – Bei einem spektakulären Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen erlitten die beiden beteiligten Autofahrer zum Glück nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Die Höhe des Sachschadens gibt die Geretsrieder Polizei mit rund 52 000 Euro an. Neben den beiden Fahrzeugen wurden zusätzlich mehrere am Straßenrand geparkte Autos sowie eine angrenzende Hausfassade beschädigt.

Ein 72-jähriger Geretsrieder war gegen 7.45 Uhr mit seinem Wagen auf dem Keplerweg in Richtung Sudetenstraße unterwegs. Er wollte die Sudetenstraße geradeaus überqueren und übersah dabei nach Angaben der Beamten einen von links kommenden 51-jährigen Wolfratshauser in seinem Wohnmobil. Aufgrund der folgenden heftigen Kollision kippte das Wohnmobil um. Der 51-Jährige konnte selbst herausklettern. Den Unfallverursacher musste die Freiwillige Feuerwehr Geretsried aus seinem Auto befreien.

Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten der Geretsrieder Inspektion übernommen.

peb

