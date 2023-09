Platzwunde nach Faustschlag ins Gesicht – Discobesuch in Geretsried endet in der Notfallambulanz

Von: Rudi Stallein

Gewalttätig wurde ein Geretsrieder vor einem Nachtlokal. Nun musste er sich vor Gericht verantworten. © Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 27-jähriger Geretsrieder wurde zu sechs Monaten Gefängnis mit Bewährung verurteilt. Der Grund: ein Vorfall vor einem Geretsrieder Nachtlokal.

Geretsried – An seine Tour durchs Nachtleben hat der Mann nur noch vage Erinnerungen. Vom Turm sei er mit Bekannten zum M1 nach Geretsried gefahren. „Wir haben getanzt, gefeiert, alles gut“, berichtet der 27-jährige Wolfratshauser. Irgendwann sei er „rausgegangen zum Rauchen, dann war’s auch schon vorbei“. Erst im Krankenhaus, wo der Arzt eine circa fünf Zentimeter lange Platzwunde an seinem Hinterkopf mit sieben Stichen genäht hatte, sei er wieder richtig zu sich gekommen. Am folgenden Tag erzählten ihm Freunde, was passiert war: Ein anderer Besucher habe ihn „aus dem Nichts“ mit einem Faustschlag ins Gesicht zu Boden geschlagen.

Dafür verantwortlich ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft München II ein gleichaltriger Geretsrieder, der sich kürzlich wegen vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten musste. Der Angeklagte selbst machte zu dem Vorfall, der sich am 18. September vorigen Jahres gegen vier Uhr ereignet hatte, keine Angaben. Dazu hat er das Recht, ohne dass ihm jemand sein Schweigen negativ anlasten dürfte.

Dem Gericht genügten letztlich die Aussagen von zwei Zeugen, um den Beschuldigten als überführt zu betrachten. „Wir wollten gehen, noch eine rauchen und dann fahren“, erzählte ein Freund (31) des Opfers. Der Geschädigte habe sich mit einem Mädchen unterhalten, das mit einer anderen Gruppe Nachtschwärmer ebenfalls draußen gestanden war. „Dann kam plötzlich der Schlag. Die anderen sind dann gefahren.“ Geschlagen habe der Mann auf der Anklagebank, da sei er sich sicher. Auch, weil der Täter wenig später nochmals zurückgekommen sei und gedroht habe: „Macht ja keinen Scheiß.“

Nach Aussage der ermittelnden Polizistin habe eine weitere Zeugin den Angeklagten ebenfalls erkannt, als dieser vom Parkplatz weggefahren sei. Mittels einer Wahllichtbildvorlage sei der Angeklagte, der im Sommer 2019 schon einmal wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, von den Zeugen identifiziert worden.

Für Anwalt des Angeklagten sei das nicht Beweis genug – „Es ist nicht klar, wer geschlagen hat“

Verteidiger Stevan Krnjaic war das nicht Beweis genug, ebenso wenig wie die Tatsache, dass sein Mandant anhand seiner Kleidung erkannt worden sein soll. „Ein weißes T-Shirt tragen viele“, sagte der Rechtsanwalt. „Es ist nicht klar, wer geschlagen hat. Es können mehrere Personen gewesen sein.“ Deshalb sei sein Mandant nach dem Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“ freizusprechen.

Richter Helmut Berger sah das anders. Er folgte dem Antrag der Staatsanwältin und verurteilte den Geretsrieder zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten –„das ist das Mindeste“–, die er jedoch für zwei Jahre zur Bewährung aussetzte. Er habe „nicht den geringsten Zweifel“, dass der Angeklagte sein Opfer mit einem Faustschlag niedergestreckt habe, erklärte Berger in seiner Urteilsbegründung.

Als strafschärfend wertete das Gericht die „gravierenden Verletzungsfolgen“. Der Geschädigte hatte berichtet, er habe zwei Monate lang Schmerzen gehabt und drei MRT-Untersuchen über sich ergehen lassen müssen, „die sich lange hingezogen haben“. Außerdem muss der Verurteilte als Bewährungsauflage 1800 Euro an den Verein zur Förderung der Bewährungs- und Straffälligenhilfe zahlen.

