Podcast „Die Jugend von heute“: Streetworker befragt Heranwachsende

Von: Susanne Weiß

Patrick Schmook ist Streetworker in Geretsried. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Als Streetworker ist Patrick Schmook regelmäßig Gast in der Lebenswelt von Jugendlichen. Für einen Podcast befragt er Heranwachsende über ihre Generation.

Geretsried – Der Sozialarbeiter von der Mobilen Jugendarbeit des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit Geretsried besucht die Heranwachsenden an ihren Treffpunkten im Stadtgebiet, begleitet und unterstützt sie gegebenenfalls. Seit einer Weile hat er ein Aufnahmegerät dabei. Die Ergebnisse lassen sich im Podcast „Die Jugend von heute“ über das Streamingportal Spotify anhören.

Zu hören via Streamingportal Spotify

Mit dem Projekt will Schmook einen „Eindruck vermitteln, wie die Jugend von heute tickt“, erklärt er im Trailer. Er sehe es auch als seine Aufgabe, die jungen Frauen und Männer zu vertreten. Über „die Jugend von heute“ werde seit jeher geschimpft. „Davon halte ich nichts“, so der 25-Jährige. Denn über diejenigen, die heute schimpfen, wurde einst auch geschimpft, und so gehe es immer weiter. Der Podcast solle zeigen, was junge Menschen bewegt. Einen Anspruch auf Vollständigkeit gebe es nicht. „Die Jugend als Einheit lässt sich nicht abbilden“, sagt Schmook.

In der ersten Folge fragte der Sozialarbeiter – es war kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine – nach Meinungen über den Krieg. Zu Wort kommen unterschiedliche Stimmen – Name, Alter, Herkunft werden nicht genannt. „Das hätte man anders lösen können“, sagt einer. „Krieg ist eine unnötige Sache.“ Die Wortwahl ist authentisch, manchmal muss Schmook einen Kraftausdruck mit einem Piep-Ton überdecken. Die Hintergrundgeräusche transportieren die Stimmung auf der Straße.

Verändert hat der Streetworker die Aufnahmen nicht, lediglich die Aussagen zusammengeschnitten. So kommt es in er zweiten Folge dazu, dass die interviewten Jugendlichen selbst ein eher negatives Bild von der „Jugend von heute“ zeichnen. „Was denkst du über deine Generation?“, lautete die Frage. Eine geringe Aufmerksamkeitsspanne, den Fokus auf Äußerlichkeiten und das Hinterlassen von Müll thematisieren die Geretsriederinnen und Geretsrieder beispielsweise. „Das könnte bedeuten, dass sie die Klagen schon selbst verinnerlicht haben“, mutmaßt Schmook. Vielleicht rüttelt der Podcast etwas an dem Bild. Das nächste Thema wird laut Schmook „Was verstehst du unter Teilhabe?“ sein.

