Gasalarm in Geretsried: Erdgasleitung beschädigt - Großaufgebot im Gewerbegebiet Gelting

Von: Sabine Schörner

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte am Dienstagmorgen im Geltinger Gewerbegebiet an. Bei Aushubarbeiten war eine Erdgasleitung beschädigt worden. © sh

Bei Aushubarbeiten in Gelting wurde eine Leitung beschädigt - und kurz darauf heulten die Sirenen: Gasalarm in Geretsried. Die Sache ging glimpflich aus.

Gelting – In Geretsried heulten am Dienstagmorgen die Sirenen. Grund war ein Gasalarm im Stadtteil Gelting. Die ganze Sache ging glimpflich aus. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 9 Uhr. Bei Aushubarbeiten auf einer Baustelle im Außenbereich an der Breitenbachstraße wurde eine im Erdreich verlegte Erdgasleitung leicht beschädigt. Bereits im vergangenen Jahr hatte eine Baustelle in Gelting einen Gasalarm verursacht.

Gasalarm in Geretsried: Erdgasleitung beschädigt - Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Dadurch kam es zu einem leichten, aber steten Gastaustritt. Das Versorgungsunternehmen konnte die Leitung schnell abklemmen und dadurch einen weiteren Gasaustritt verhindern. Die Leitung sollte noch am Dienstag wieder instandgesetzt werden. Durch den Gasaustritt kam niemand zu Schaden, auch eine konkrete Gefahr für die Allgemeinheit habe zu keiner Zeit bestanden, betont die Polizei.

Trotz Gasalarm in Geretsried: Erdgasversorgung aufrecht - keine Gefahr für Anwohner

Die Gasversorgung vor Ort war nach Angaben des Versorgungsunternehmens nicht dauerhaft beeinträchtigt. Teile der Breitenbachstraße waren für etwa eine halbe Stunde für den Verkehr gesperrt. Im Einsatz waren circa 30 Kräfte der Feuerwehr sowie Rettungsdienst und Polizei.

