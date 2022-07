Bericht der Polizei: Niedrigster Wert an Straftaten seit fünf Jahren

Von: Doris Schmid

Gute Nachrichten von der Geretsrieder Polizei: Um gut zehn Prozent ist die Anzahl der Straftaten in ihrem Zuständigkeitsbereich gesunken.

Geretsried – Von den im Jahr 2021 erfassten 1220 Delikten konnten 864 aufgeklärt werden. 694 Tatverdächtige ermittelten die Beamten. „Es handelt sich um den niedrigsten Wert an Straftaten der letzten fünf Jahre“, teilt Polizeiobermeisterin Nektaria Adamidou mit.

Der Zuständigkeitsbereich der Geretsrieder Dienststelle umfasst auch die Gemeinden Königsdorf und Dietramszell. Deshalb nahmen am jährlichen Sicherheitsgespräch der Polizei neben Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller auch dessen Amtskollegen Josef Hauser aus Dietramszell und Rainer Kopnicky aus Königsdorf teil.

Die 1220 Straftaten teilen sich statistisch wie folgt auf: Gewaltkriminalität (34), Rohheitsdelikte wie Raub, Körperverletzung und Straftaten gegen die persönliche Freiheit (222), Sexualdelikte (19), Straßenkriminalität (176), Eigentumskriminalität (200) und Rauschgiftdelikte (92). Bei den Sexualdelikten gab es einen Anstieg um 35 Prozent. Die Ursache dafür ist laut Mitteilung unter anderem eine umfangreiche Novellierung des Sexualstrafrechts. Um den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung zu verbessern, wurden beispielsweise Handlungen, die bis dahin den Tatbestand der „Beleidigung auf sexueller Grundlage“ erfüllten, neu geschaffenen Tatbeständen zugeordnet. Der Anstieg im Jahr 2021 resultiere vornehmlich auf dem Phänomen des Verbreitens pornografischer Schriften. „Die Aufklärungsquote von 100 Prozent ist besonders erfreulich“, heißt es im Bericht.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche verzeichnete das niedrigstes Niveau im Langzeitvergleich: 2021 gab es einen einzigen Fall, der angezeigt wurde. 2020 waren es fünf, 2019 noch acht Fälle. Die Tatsache, dass sich Hausbewohner abermals aufgrund der Corona-Ausgangsbeschränkungen häufiger zu Hause aufhielten, schreckte potenzielle Einbrecher offenbar ab. Mit dem Wert 70,8 Prozent gibt die Polizei die Aufklärungsquote an. Sie definiert das Verhältnis von aufgeklärten zu bekanntgewordenen Fällen. Knapp 80 Prozent der 694 Täter waren Erwachsene. Etwa 65 Prozent davon waren zuvor bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

200 verletzte Personen bei 829 Unfällen

829 Verkehrsunfälle ereigneten sich im vergangenen Jahr in der Stadt Geretsried sowie in den Gemeinden Dietramszell und Königsdorf. Das sind 59 mehr als 2020. Dazu stellt die Polizei fest, dass sich das Verkehrsaufkommen nach dem corona-bedingten Rückgang wieder auf dem Niveau vor der Pandemie eingependelt hat. „Der Anstieg der Verkehrsunfälle ist unter anderem auf die Lockerungen der Pandemiebestimmungen zurückzuführen“, schreibt die Polizei in ihrem Sicherheitsbericht. Insgesamt wurden 200 Personen verletzt, zwei verloren durch einen Unfall ihr Leben: Dieser passierte am 25. September auf der Staatsstraße 2369 in Geretsried. Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Gauting kollidierte wie berichtet mit einer Fahrradfahrerin (76) aus Geretsried und starb noch an der Unfallstelle. Die Seniorin wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Wenige Wochen später starb sie in der Klinik. Die Inspektion erfasste im vergangenen Jahr darüber hinaus 182 Unfallfluchten – 2020 waren es mit 184 fast genau so viele. Hauptursachen für die Unfälle sind nach wie vor Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Ausfahren sowie ein ungenügender Sicherheitsabstand.