Zeugen gesucht: Zwei Pkw beschädigt 

In zwei Fällen von Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen.

Geretsried – In der Zeit von Freitag bis Sonntag ist ein unbekannter Fahrzeugführer an der Siebenbürger Straße 7 gegen den Gartenzaun eines 57-jährigen Anwohners geprallt. Dabei entstand ein Schaden von zirka 1000 Euro. Am Freitag zwischen 9 und 18 Uhr wurde an der Jeschkenstraße 13 der geparkte graue Opel Meriva eines 72-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen angefahren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Es wurde schwarzer Kunststoffabrieb festgestellt. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei unter Telefon 0 81 71/ 9 35 10 entgegen.