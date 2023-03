Polizei verfolgt Porschefahrer - und stoppt ihn aus gutem Grund in Geretsried

Von: Susanne Weiß

Teilen

Die Geretsrieder Polizei stoppte am späten Freitagabend einen Porschefahrer. Aus gutem Grund, wie sich herausstellte. © Symbolfoto: dpa

Eine Polizeistreife hat am späten Freitagabend einen Porschefahrer (38) gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der Wolfratshauser saß berauscht hinterm Steuer.

Bad Tölz/Geretsried – Eine zivile Streifenbesatzung der Geretsrieder Polizeiinspektion hat am Freitag gegen 21.20 Uhr einen Porschefahrer im Bereich der Tattenkofener Straße in Geretsried angehalten. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Drogen- beziehungsweise Alkoholeinflusses, heißt es im Pressebericht.

Polizei verfolgt Porschefahrer - und stoppt ihn aus gutem Grund in Geretsried

Der zivilen Streife war der Porschefahrer, ein 38-jähriger Wolfratshauser im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in Bad Tölz aufgefallen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stoppten den SUV in Geretsried für eine verdachtsspezifische Kontrolle. Dabei stellten sie Auffälligkeiten fest, die auf Alkoholkonsum und Konsum anderer berauschender Mittel Rückschlüsse zuließen. Eine angeordnete Blutentnahme führte der diensthabende Arzt in der Wolfratshauser Kreisklinik im Anschluss durch.

Die Polizei hatte auf dem Beifahrersitz außerdem Betäubungsmittel entdeckt und dieses sichergestellt. Der Wolfratshauser wird wohl für einen gewissen Zeitraum auf seine Fahrerlaubnis verzichten müssen, schreibt die Polizei. (sw)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.