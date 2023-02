Geschlossen: Die Post-Filiale am Prießnitzweg.

Standort soll wieder eröffnen

Von Doris Schmid schließen

Susanne Weiß schließen

Wer eine Briefmarke kaufen möchte, muss in Gartenberg derzeit einen weiteren Weg auf sich nehmen. Wann sich das ändert, ist noch unklar.

Geretsried – Seit die Post-Filiale am Prießnitzweg geschlossen hat, wissen insbesondere ältere Bewohner des Stadtteils Gartenberg nicht, wie sie ohne Auto an eine Briefmarke kommen oder ein Päckchen abschicken sollen. Der Ärger ist groß. Dieses Thema griff Volker Reeh (Geretsrieder Liste) jüngst im Haupt- und Finanzausschuss auf.

Post in Geretsried geschlossen: Erfüllt Unternehmen Versorgungsauftrag?

Laut einem Aushang hätte auch noch die Post-Filiale im Kaufland an der Bayerwaldstraße in Geretsried in der letzten Januar- und ersten Februarwoche überraschend geschlossen. „Es ist schwierig für die Gartenberger, wenn sie plötzlich ganz ohne Post dastehen.“ Mit Blick auf das Postgesetz bat er die Verwaltung, nachhaltig zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, dass die Versorgung gesichert wird.

Das Postgesetz beziehungsweise die Post-Universaldienstleistungsverordnung schreibt vor, dass bei Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern in zusammenhängend bebauten Gebieten die nächste Filiale innerhalb von maximal zwei Kilometern erreichbar sein muss.

Post: Schalter im Kaufland hatte nur einen Tag geschlossen

In Bürgermeister Michael Müllers (CSU) Augen erhalte die Post die Grundversorgung aufrecht. Die Kommune sei hier nicht zuständig und es stehe ihm nicht zu, für die Post zu sprechen, sagte der Rathauschef. Er versicherte aber: „Wir stehen in engem Austausch.“

Dieter Nawrath, Pressesprecher der Postgruppe, bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass der Brief- und Paketservice am Kiosk im Kaufland geschlossen hatte. Allerdings „lediglich einen Tag wegen Betreiberwechsel“. Jetzt hat der Schalter wieder geöffnet.

Post sucht Personal für neue Filiale in Geretsried

In der Filiale am Prießnitzweg sind wie berichtet zum Jahreswechsel die Lichter ausgegangen. Die Partnerschaft mit dem ehemaligen Betreiber endete, die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich schwierig. Deswegen hat das Unternehmen entschieden, am bisherigen Standort selbst eine Filiale zu öffnen. Angestrebt war eigentlich Februar. Auf neuerliche Nachfrage erklärt Sprecher Dieter Nawrath jedoch: „Wir haben leider noch kein Personal gefunden.“ Das Unternehmen freue sich sehr über Bewerbungen, „um alsbald öffnen zu können“.

Übrigens: Die Zukunft der Post-Filiale an der Sudetenstraße ist nach wie vor ungewiss. Der Betreiber des Ladens „Picks-Raus“ hat dem Unternehmen zu Ende Mai gekündigt. Die Post sucht nach einem alternativen Standort. Nawrath: „Wir sind aufgrund laufender vielversprechender Gespräche sehr, sehr zuversichtlich, dass wir unweit des jetzigen Standorts zeitlich nahtlos eine neue Partnerfiliale einrichten können.“ nej/sw

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)