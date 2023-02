Trainingsraum statt Schalterhalle: Praxis für Physiotherapie zieht in Ex-Sparkasse

Von: Doris Schmid

Großzügige Räumlichkeiten: Sven Lockemann zieht mit seiner Praxis in die Beletage des Puls G-Gebäudes am Karl-Lederer-Platz. Die Umbauarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. © Sabine hermsdorf-hiss/Privat

In den ehemaligen Räumen der Sparkasse entsteht eine Praxis für Physiotherapie. Bald wird Eröffnung gefeiert.

Geretsried – Vor wenigen Tagen weihte die Sparkasse ihr Beratungs-Center in der Neuen Mitte mit einem Tag der offenen Tür ein. Das Geldinstitut hat sein altes Gebäude wie berichtet durch einen Neubau ersetzt. Während der Bauphase war die Sparkasse im Puls G-Gebäude am Karl-Lederer-Platz untergekommen. Nach Umbauarbeiten wird auch dort bald eine Eröffnung gefeiert: Physiotherapeut Sven Lockemann verlegt seine Praxis vom Johannisplatz ins Zentrum.

Praxis für Physiotherapie eröffnet in der Neuen Mitte in Geretsried

Lockemann wuchs in Bad Aibling auf und zog Ende 2015 nach Geretsried. Er war zunächst als Physiotherapeut in München tätig, bevor er Anfang 2022 eine eigene kleine Praxis in Geretsried eröffnete. Mit dem Umzug geht eine Vergrößerung einher: Künftig wird es neben zehn Therapieräumen auch einen großen Trainingsbereich geben, um Krankengymnastik am Gerät anzubieten. Ab 2. März können sich Patienten in den neuen Räumen behandeln lassen. „Ab Mai wollen wir auch Ergotherapie anbieten“, kündigt der 34-Jährige an.

Die 400 Quadratmeter großen Räumlichkeiten, die auf die Bedürfnisse der Sparkasse zugeschnitten waren, passten fast perfekt zum Konzept des Physiotherapeuten. „Drei, vier Wände mussten umgesetzt werden“, berichtet Lockemann. „Und den Teppichboden haben wir rausgenommen.“ Wo früher die Geldautomaten standen, wird künftig der Empfang sein. Die Scheiben sollen noch mit Milchglasfolie beklebt werden.

Physiotherapeut Sven Lockemann sucht neue Mitarbeiter

Ein Schwerpunkt der Praxis liegt auf der Physiotherapie für Sportler, die beispielsweise nach einer Verletzung wieder fit werden wollen, egal ob Profi- oder Freizeitathlet. Geplant sei auch eine Kooperation mit Sportvereinen.

Zwei Mitarbeiter konnte Lockemann bereits gewinnen. Zwei bis drei sucht er noch. Auf seine neue Praxis im Zentrum freut sich der Geretsrieder. „Die Lage ist schön, Kollegen und Ärzte sind in der Nähe.“ Ihm gefalle die Innenstadt, die sich immer weiter entwickle. nej

