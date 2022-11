Preisexplosion: Stadt muss mehr für den Schulbus zahlen

Von: Susanne Weiß

Die Preissteigerungen in allen Bereichen bringen Busunternehmer in finanzielle Schwierigkeiten (Symbolbild). © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Das Busunternehmen, das die Schülerbeförderung übernimmt, hat einen Hilferuf an die Stadt verschickt. Die Kosten steigen, die Kalkulation haut nicht mehr hin.

Geretsried – Die Kosten in allen Bereichen explodieren – von Personal über Diesel bis hin zu Reparaturen. Das macht vielen Busunternehmen zu schaffen, insbesondere weil Fahrer Mangelware geworden sind (wir berichteten). Die Stadt Geretsried erreichte deswegen jüngst ein Hilferuf. Um die Schulbeförderung nicht zu gefährden, stimmte der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag einem Kostenausgleich zu.

Geretsried bei Schülerbeförderung dringend auf Busunternehmen angewiesen

2021 hatte sich ein Busunternehmen aus Irschenberg in einer Ausschreibung durchgesetzt. Es transportiert Schülerinnen und Schüler von Gelting zur Isardamm-Grundschule in Geretsried und zurück. Außerdem stehen Schwimmbad- und Sonderfahrten auf dem Programm. „Der Busunternehmer kann die Preise nicht mehr halten“, berichtete Kerstin Pratzel, in der Verwaltung zuständig für Familie, Soziales und Sport. Es sei zu befürchten, dass das Busunternehmen wegbreche und die Kommune nicht sofort Ersatz finden würde. „Wir sind dringend darauf angewiesen“, gab Pratzel zu bedenken. Auf Nachfrage von Drittem Bürgermeister Gerhard Meinl (CSU) ergänzte sie, dass der Vertrag mit dem Unternehmen bis zum Schuljahresende laufe.

Bislang zahlte die Kommune rund 500 Euro pro Tag für die Schülerbeförderung zuzüglich Mehrwertsteuer sowie 60 Euro pro Sonderfahrt. In der Zwischenzeit sind bekanntlich allein die Dieselkosten um mehr als 100 Prozent gestiegen. „Das Busunternehmen bittet um eine Preisanpassung um mindestens 30 Prozent“, so Pratzel. Das würde im Schuljahr über 30 000 Euro Gesamtkosten bedeuten.

„Wir sind in einer blöden Dilemmasituation“,

Der Bayerische Gemeindetag hatte sich zu dieser Frage geäußert, berichtete die Rathausmitarbeiterin. Allerdings gebe es keine eindeutige Empfehlung zu außerordentlichen Vertragsanpassungen. Benachbarte Städte und der Landkreis seien entsprechenden Hilferufen ihrer Partner aber nachgekommen. „Wir sind in einer blöden Dilemmasituation“, fasste CSU-Bürgermeister Michael Müller zusammen. Er empfahl, die vereinbarte Summe um 25 Prozent zu erhöhen. So sei auch der Kreis vorgegangen. Der Ausschuss befürwortete das einstimmig. sw

