Professionelle Taschendiebe schlagen im Supermarkt zu - Polizei gibt Tipps für Bürger

Von: Dominik Stallein

Taschendiebe haben es meist auf Geldbörsen abgesehen - in einem Geretsrieder Supermarkt schlugen professionelle Diebe gleich zweimal zu. © Imago

In einem Lidl-Supermarkt in Geretsried wurden Geldbeutel gestohlen. Ein Kunde stellte eine Verdächtige. Die Polizei entließ die Frau in der Nacht wieder.

Geretsried - Am Freitagnachmittag ereigneten sich im Lidl-Supermarkt an der Jeschkenstraße mindestens zwei Taschendiebstähle. Die Polizei geht von professionellen Dieben aus, wie sie in ihrem Pressebericht schreibt. Aufmerksame Kunden machten eine Geschädigte darauf aufmerksam, dass ihr Rucksack offen sei – da stellte sie fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Das Portemonnaie fand die Frau sogar wieder, jedoch fehlte ein Großteil des Bargelds.

Professionelle Taschendiebe im Supermarkt - Polizei gibt Tipps für Bürger

Auch eine andere Kundin bemerkte das Fehlen ihrer Geldbörse. Kurz darauf wurde die zufällig vorbeifahrende Polizeistreife auf einen Mann aufmerksam, der eine junge Frau festhielt. Es stellte sich schnell heraus, dass es sich bei der jungen Dame um eine der Tatverdächtigen handelt. Sie wurde festgenommen, jedoch „nach verschiedenen polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in der Nacht wieder entlassen“.

Es konnte nur ein Teil des erbeuteten Geldes sichergestellt und an die rechtmäßige Besitzerin zurückgegeben werden. Die Polizei macht darauf aufmerksam, Wertgegenstände am Körper zu tragen und nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen zu lassen – oder wie in diesem Fall im Rucksack auf dem Rücken zu verwahren. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Geretsried zu melden – unter der Telefonnummer 0 81 71 /9 35 10.

