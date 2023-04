Jugendrat arbeitet an Pumptrack: „Anliegen sehr gut präsentiert“

Großes Projekt

Der Geretsrieder Jugendrat hat mit dem Pumptrack ein großes Projekt angestoßen. Außerdem bereitet er sich auf die Wahl und den Kinder- und Jugendtag vor.

Geretsried – Im Wahljahr versuchen nicht nur die Parteien, auf sich aufmerksam zu machen. Auch der Jugendrat in Geretsried zeigt sieben Monate vor den (Online-)Neuwahlen von 11. Oktober bis 9. November Präsenz. Ein richtig großes Projekt haben die Jugendlichen erst vor Kurzem im Stadtrat durchgebracht: den Pumptrack auf der Böhmwiese.

Projekte des Jugendrats: Pumptrack und Kinder- und Jugendtag

Wie berichtet wird die Verwaltung jetzt einen Bebauungsplan für das Gelände erarbeiten und diesen öffentlich auslegen. Im Anschluss können Fördergelder für den rund 200.000 Euro teuren Rundkurs für Fahrräder, Inlineskates und Tretroller beantragt werden.

„Ihr habt Euer Anliegen im Stadtrat sehr gut präsentiert“, lobte Jugendreferent Felix Leipold (Freie Wähler) die drei Jugendräte Sabrina Lorenz, Isabella Schrills und Jonathan Kübler in der jüngsten Jugendratsitzung. Ihren nächsten öffentlichen Auftritt haben die Gremiumsmitglieder am Kinder- und Jugendtag der Stadt und des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit am 7. Mai rund um das Jugendzentrum Saftladen.

Jugendrat bereitet sich auf Kinder- und Jugendtag in Geretsried vor

In der Sitzung überlegten die Jugendlichen, welche Aktionen sie an ihrem Stand anbieten wollen. Sie stimmten für Dosenwerfen und ein Glücksrad. Als Preise soll es unter anderem Eintrittskarten für das Museum und das Hallenbad sowie Gutscheine für Getränke im Saftladen geben. Eventuell wollen die Jugendräte auch wieder Bubble-Soccer-Bälle zum Ausleihen organisieren. Dafür muss noch ein Preisangebot eingeholt werden. Laura Wimmer hat sich außerdem erkundigt, was neue Merchandise-Produkte kosten würden. Zur Debatte stehen Flaschenöffner, kleine Brotzeitboxen und Geodreiecke mit dem Jugendratslogo. tal

